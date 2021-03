El Guerguarat: Inauguration de logements de fonction pour les agents de douane

Un bâtiment de logements de fonction des agents de douane a été inauguré, lundi à El Guergarat, à l’initiative de l’Administration des douanes et impôts indirects.

Inaugurés par le directeur inter-régional du Sud des douanes, Lahcen Harchi, le wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, Lamine Benomar, le gouverneur de la province d’Aousserd, Abderrahaman El Jaouhari et le président du Conseil régional, El Khattat Yanja, ces logements viennent répondre à l’évolution de l’activité commerciale au niveau de ce poste frontalier et aux éventuels futurs besoins de renforcement des effectifs.

Erigé sur une superficie de plus de 1.500 m² et financé par l’association douanière marocaine, ce bâtiment, qui a nécessité une enveloppe budgétaire de plus de 8,77 millions de dirhams, est constitué de deux immeubles d’une capacité de 42 studios individuels équipés, dont cinq réservés aux agents douaniers de sexe féminin.

Cette nouvelle structure est également dotée de deux espaces de vie et de restauration communs, en plus d’une cuisine, cafétéria, salle de prière et service de buanderie.

En réunissant les conditions optimales d’un cadre de vie intégré, le nouveau local offre à la communauté douanière un environnement favorable à l’exercice de ses fonctions et une proximité des lieux du travail, garantissant des niveaux élevés de présence et de disponibilité, mais surtout d’épanouissement et de partage des valeurs fondamentales du corps douanier.

La construction de ces logements à usage administratif est de nature à impacter positivement la qualité de la prestation et de l’intervention douanière.

La concrétisation de ce projet dénote une fois de plus l’intérêt continu accordé par l’ADII à l’amélioration de la qualité des conditions de travail de ses ressources humaines et son souci permanent de mettre en cohérence les exigences d’efficacité de l’action avec les moyens mis à la disposition de son personnel, au profit d’un service de qualité au citoyen et à l’entreprise.

Dans une allocution de circonstance, le directeur inter-régional de Sud des douanes, Lahcen Harchi a souligné que ces logements des agents de douane s’inscrivent dans le cadre de l’accompagnement de l’Administration des douanes et impôts indirects du flux significatif des échanges commerciaux, de marchandises et de passagers au niveau du poste frontière d’El Guerguarat.

Partant du fait que ce passage est vital et un trait d’union entre le Maroc et sa profondeur africaine, M. Harchi a noté que ces logements de fonction sont de nature à renforcer les efforts des cadres et agents de l’Administration des douanes à même de leur permettre d’accomplir leurs missions dans des conditions optimales.

Par ailleurs, il a salué les efforts louables des Forces Armées Royales (FAR) pour sécuriser ce poste-frontalier et assurer la libre circulation des biens et des personnes, sur Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI.

