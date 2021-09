Élections du 8 septembre : le programme électoral du PJD comprend des objectifs chiffrés mais réalistes

Le Secrétaire général du parti de la Justice et du Développement (PJD), Saad Dine El Otmani a affirmé que le programme électoral présenté par son parti à l’occasion des élections de ce 8 septembre comprend des “objectifs chiffrés mais réalistes“.

”Notre programme contient une panoplie de propositions ainsi que des projets de réforme sur les plans social et économique avec à l’appui des objectifs chiffrés mais réalistes”, a-t-il fait savoir dans une interview donnée à la MAP, rappelant que le parti de la lampe a participé ces dernières années à la gestion de la chose publique tant au niveau national que local, apportant également sa contribution aux réformes lancées dans le pays. Il cite, à titre d’exemple, la réforme conduite par le gouvernement dans le domaine de l’éducation et de la formation, l’activation des Centres Régionaux d’Investissement ou encore la simplification des procédures administratives.

Et d’ajouter qu’il existe encore d’autres projets lancés et qu’il est donc normal de poursuivre les réformes, relevant que des chantiers ayant déjà fait l’objet d’une organisation juridique ou encore un examen sur le plan législatif, doivent être menés à bon port comme c’est le cas de l’enseignement préscolaire.

Par ailleurs, M. El Otmani a estimé que les élections du 8 septembre représentent une étape importante dans la vie démocratique nationale, en cela que leur organisation se déroulera d’une manière libre et sans fraude conformément aux dispositions de la constitution, ajoutant que leur organisation “est en soi un challenge réussi pour notre pays et non pas seulement pour les partis politiques“.

”Notre parti participe donc à ses élections tout en étant conscient de ce défi, avec l’ambition aussi que ce scrutin puisse renforcer la confiance des citoyens dans l’action politique et dans les institutions. Une confiance sans cesse renouvelée et ininterrompue car la désaffection représente un danger pour la démocratie”, a-t-il dit.

Au sujet de la température de la campagne électorale, il a relevé que son démarrage se déroule habituellement à froid. Il faut donc attendre les derniers jours, la dernière ligne droite pour que les choses passent à la vitesse supérieure.

”Notre parti, fort de son bilan gouvernemental, parlementaire et communal, mène une campagne dans l’ensemble des villes et localités rurales du Royaume avec le challenge de communiquer avec les citoyens et les écouter. Nous sommes à ce jour très satisfaits de la réactivité des citoyens. Car, la communication avec les citoyens est très essentielle en cela qu’ils prennent conscience de l’importance de ce moment électoral et aussi des challenges posées devant les partis politiques”, a-t-il fait savoir.

Concernant, par ailleurs, la représentativité des femmes, il a indiqué que les nouvelles dispositions juridiques et autres amendements sont nécessaires, précisant que les listes régionales donnent ainsi la priorité aux femmes, aux moins deux ou trois candidates tout comme pour les listes locales qui favorisent la candidature de six femmes en qualité de têtes de liste. Et aussi le cas des listes au niveau des collectivités territoriales dont la deuxième partie est réservée aux femmes.

”Toutes ces dispositions juridiques sont à même de tirer vers le haut la représentativité des femmes tant au niveau de l’institution parlementaire qu’en celui des collectivités territoriales. Ce qui représente un pas en avant pour notre pays sur le chemin de la parité”, s’est-il félicité.

Le chef du gouvernement sortant n’a pas manqué de réitérer le vœu que toutes les parties concernées mutualisent leurs efforts pour assurer la crédibilité des élections de ce 8 septembre.

”C’est là le grand challenge pour notre parti. C’est vrai que le PJD est en compétition pour les premières places mais bien avant le verdict des urnes, il faudrait d’abord que ce scrutin se déroule sous de bons auspices, permettant aux candidats de se livrer à une concurrence loyale et donnant aussi aux électeurs l’occasion d’exprimer librement leur choix”, conclut-il.

( Avec MAP )