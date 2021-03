Emirats Arabes Unis : Décès de Cheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum, vice-gouverneur de Dubaï et ministre des Finances

Cheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum, vice-gouverneur de Dubaï et ministre des Finances des Émirats arabes unis est décédé à l’âge de 76 ans, a annoncé mardi Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-président, Premier ministre des Émirats arabes unis et gouverneur de Dubaï.

Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis, a ordonné la mise en berne des drapeaux du pays et le deuil pour une période de trois jours, indique un communiqué du ministère des Affaires présidentielles.

Né en 1945 à Dubaï, le défunt avait suivi ses études de primaire à l’école Ahmadiyya puis au lycée de Dubaï, avant de partir en Grande-Bretagne pour des études de l’anglais et la gestion des villes à l’Université de Cambridge.

Cheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum a été connu pour son intérêt et sa passion pour l’action humanitaire, le développement humain durable, la culture et la littérature. Ministre des Finances depuis la formation du premier conseil des ministres le 9 décembre 1971, le défunt a présidé plusieurs organes et institutions gouvernementales qui jouent un rôle clé dans le soutien de l’économie et du marché du travail aux Émirats arabes unis et dans l’émirat de Dubaï.

Avec MAP