Entrepreneuriat minier : Injaz Al-Maghrib et Managem renouvellent leur alliance

Consciente de l’importance et de la nécessité du développement de l’entrepreneuriat au profit des jeunes et des femmes, l’association INJAZ Al-Maghrib, à travers son pilier INJAZ Factory, sous l’égide de la Fondation Al Mada, a mené en partenariat avec le Groupe MANAGEM une nouvelle caravane entrepreneuriale du 28 juin au 02 juillet 2021dans la province de Zagora.

Sous l’égide de la Province de Zagora, et à travers la plateforme des jeunes Zagora, et en partenariat avec les filiales du Groupe MANAGEM dans la province, le Comité Provincial de l’INDH et l’Association Zagora-Moubadara, la caravane a ciblé plus de 1000 jeunes porteurs de projets d’entreprise ou de structures sociales et solidaires dans la province, une zone à fort potentiel.

Les communes territoriales de Bleida et Tansift dans la zone minière immédiate où Managem opère, ainsi que d’autres pôles dans la province (Agdez, N’kob- Tazarine, Mhamid EL Ghizlane- Tagounite- Tamegroute et la ville de Zagora), comptent parmi les premières affectations de ce programme ayant pour vocation d’insuffler l’esprit d’entrepreneuriat chez les jeunes et de les former sur les étapes de création d’une entreprise pour mener leur projet vers la réussite.

Cette première étape, marquée par une forte adhésion des acteurs locaux et des bénéficiaires, sera suivie par la mise en œuvre d’un programme d’accompagnement et de mentorat des porteurs de projet de la région, selon un processus de renforcement des capacités entrepreneuriales et des compétences interpersonnelles, pour garantir la pérennité des actions mises en œuvre par les jeunes porteurs de projet. Un défi à la portée des bénéficiaires de la région et à la hauteur de la détermination de tous les acteurs impliqués.

A propos de la Fondation Al Mada

Culture, Education, Entrepreneuriat, les actions de la Fondation Al Mada mettent en œuvre dans la société africaine sa vision d’une responsabilité sociale et environnementale durable. Elle est aujourd’hui l’un des tous premiers acteurs philanthropiques en Afrique.

Plus d’informations : www.almada.ma

A propos du Groupe Managem

Managem est un opérateur minier privé, coté en bourse. Depuis sa création en 1930, il a développé une expertise dans l’ensemble de la chaîne de valeur de l’activité minière, allant de l’exploration et l’extraction jusqu’à la commercialisation des minerais. Aujourd’hui, Managem, Groupe de dimension internationale, présent dans neuf pays, emploie près de 6000 collaborateurs. Il est reconnu comme un opérateur de référence sur le continent africain. A cet effet, il apporte tout son savoir-faire dans le respect

le plus strict des normes internationales, des réglementations locales, afin de s’assurer des retombées positives de ses activités pour les économies et les populations locales.

A propos de INJAZ Al-Maghrib

Membre du réseau Junior Achievement Worldwide et INJAZ Al-Arab, INJAZ Al-Maghrib est une association reconnue d’utilité publique créée en 2007 à l’initiative du groupe AL MADA qui a pour mission de développer les compétences entrepreneuriales des jeunes grâce à l’implication de l’entreprise dans l’enseignement public. INJAZ Al-Maghrib adapte au contexte marocain des programmes de Junior Achievement Worldwide leader mondial en matière de formation à l’entreprenariat depuis 1919 ; programmes qui, depuis la signature de la convention de partenariat avec le Ministère de l’Éducation Nationale de la Recherche Scientifique de l’Enseignement Supérieur et de la Formation Professionnelle le 11 mai 2018, sont désormais inscrit dans le curricula des jeunes notamment pour les programmes Notre Commune ciblant le primaire et le Company Program qui est déployé auprès des lycéens et étudiants. Grâce à des activités concrètes et variées, guidées par les cadres d’entreprise bénévoles tout au long de la formation, les jeunes développent une meilleure compréhension de l’entreprise et du tissu économique. Ils apprennent à faire preuve d’initiatives et à travailler en équipe, à renforcer leurs compétences entrepreneuriales mais aussi managériales grâce à la méthode de l’apprentissage par l’action « learning by doing ».