Errachidia: Interpellation d’un individu pour son lien présumé avec un réseau de trafic international de drogue

Les éléments du service régional de la police judiciaire de la ville d’Errachidia ont interpellé lundi, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), un individu pour son lien présumé avec un réseau criminel actif dans le trafic international de drogue et de psychotropes.

Le suspect (43 ans) a été interpellé au niveau de la zone rurale “Oued Aoufous”, à environ 40 Km de la ville d’Erfoud, directement après son arrivée à bord d’un véhicule 4*4, a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Les fouilles effectuées au sein de ce véhicule se sont soldées par la saisie de vingt paquets de Chira d’un poids total de 500 Kilogrammes, précise le communiqué.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, et ce en vue de déterminer les éventuelles ramifications locales et internationales de cette activité criminelle et d’élucider l’ensemble des actes criminels qui sont attribués à cet individu.

Cette opération sécuritaire s’inscrit dans le cadre des efforts intensifs déployés par les services de la DGSN et de la DGST pour lutter contre le trafic international de drogue et de psychotropes, a souligné la même source.

Avec MAP