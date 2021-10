Eruption volcanique à La Palma : une nouvelle coulée de lave provoque des dégâts importants

La nouvelle coulée de lave du volcan Cumbre Vieja, en éruption depuis 22 jours à La Palma, aux Canaries, a provoqué, lundi, la destruction d’une cimenterie et d’importantes émissions de gaz.

Une rivière de lave qui est entrée ce week-end dans la zone industrielle de Callejon de la Gata, ravageant la cimenterie de Los Llanos ce lundi, a mené les autorités locales à ordonner le confinement de 3.000 habitants suite aux émissions de gaz.

Le volcan a pris une autre tournure avec l’effondrement partiel de la partie nord du cône et la formation d’une deuxième coulée de lave, plus rapide (700 mètres par heure), et capable de transporter des blocs hauts comme des bâtiments de trois étages.

En seulement 24 heures, la surface ravagée par la lave a augmenté de 11% pour un total de 600 hectares recouverts de magma

Le directeur technique du plan de prévention des risques volcaniques (Pevolca) Miguel Ángel Morcuende a expliqué que le gaz est en cours d’analyse, et que les habitants concernés par la mesure seraient confinés au moins jusqu’à la réception des résultats.

( Avec MAP )