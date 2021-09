Europe : Des centaines de milliards € de dommages à cause de la pollution industrielle de l’air

La pollution de l’air, issue de la production industrielle en Europe, engendre des dommages sur la santé et l’environnement estimés entre 280 et 430 milliards d’euros par an, selon un rapport publié mercredi par l’Agence européenne de l’Environnement (AEE).

“Cela équivaut à environ 2 à 3 % du PIB de l’UE et est supérieur à la production économique totale de nombreux États membres“, a indiqué l’AEE.

Selon le rapport qui s’appuie sur des données de 2017, si l’industrie européenne a réalisé des progrès “considérables” dans la réduction de son impact environnemental et climatique, “les coûts sociétaux ou -externalités- causés par la pollution atmosphérique du secteur restent élevés“.

Ces dommages se traduisent par des maladies, des décès prématurés, la détérioration des écosystèmes, des habitats et des cultures, dont les coûts sont traduits financièrement.

Parmi les plus de 11.000 exploitations ayant déclaré des émissions de polluants, 211 sites sont responsables de la moitié des coûts, explique le rapport. Ceux-ci sont majoritairement situés en Allemagne, au Royaume-Uni, en Pologne, en Espagne et en Italie.

La pollution atmosphérique issue des centrales thermiques est celle qui est la plus dangereuse pour la santé et l’environnement, suivie par l’industrie lourde, la production et le traitement des carburants, à en croire l’Agence européenne.

( Avec MAP )