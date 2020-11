Examen des domaines et programmes de coopération entre l’ICESCO et la Mauritanie

Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Education, les Sciences et la Culture (ICESCO) a reçu, le mardi 17 novembre, au siège de l’Organisation à Rabat, M. Mohamed Ould Hanani, nouvel ambassadeur de la République islamique de Mauritanie auprès du Royaume du Maroc, et a examiné avec lui les domaines et programmes de coopération entre l’ICESCO et la Mauritanie.

Lors de cette rencontre, Dr AlMalik a présenté les orientations de la vision et nouvelle stratégie d’action de l’ICESCO, ainsi que les principales actions de développement et de modernisation qu’elle a connues. Il a également passé en revue les initiatives, activités et programmes que l’Organisation avait lancés et mis en œuvre pour soutenir les efforts des États membres de lutte contre les répercussions négatives de la pandémie de la COVID-19 sur les domaines éducatif, scientifique et culturel, de même que l’aide qu’elle a apportée à un certain nombre de pays, y compris la Mauritanie.

De son côté, l’ambassadeur mauritanien a salué le travail remarquable de l’ICESCO dans ses domaines de compétence, en soulignant la volonté de la Mauritanie de maintenir la coopération constructive avec l’Organisation.