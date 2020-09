Explosion au Liban: La justice convoque un ministre et deux hauts responsables de la sécurité

Un ministre et deux hauts responsables de la sécurité ont été convoqués par la justice libanaise et seront entendus comme témoins dans les prochains jours, dans le cadre de l’enquête sur les explosions du port de Beyrouth, a affirmé mardi une source judiciaire aux médias.

Il s’agit notamment du ministre sortant du Transport et des Travaux publics, Michel Najjar, du chef de la Surêté d’Etat Tony Saliba et du directeur de la sûreté générale, Abbas Ibrahim, qui sera entendu également comme témoin, d’après la même source.

Jeudi dernier, le Premier ministre libanais démissionnaire, Hassan Diab, a été entendu par le juge chargé de l’enquête sur l’explosion du 4 août au port de Beyrouth, qui a détruit une grande partie de la ville et provoqué des dégâts dont le coût est estimé à plus de 15 milliards de dollars.

M. Diab a été entendu, en tant que témoin, par le juge qui lui a demandé des éclaircissements sur plusieurs points, notamment l’historique de sa connaissance en tant que Premier ministre de la présence de nitrate d’ammonium dans le port et la raison pour laquelle il n’a pas ordonné au gouvernement de prendre des mesures après avoir reçu des rapports à ce sujet des services de sécurité.

Ce drame, qui a fait plus de 190 morts, a conduit à l’arrestation de 25 personnes, dont notamment le directeur général du port, Hassan Koraytem, le directeur général des douanes, Badri Daher, le directeur général du transport maritime et terrestre, Abdel Hafiz Al-Kaissi, et quatre officiers.