Expo 2020 Dubaï: Le Maroc a réalisé des progrès à plusieurs niveaux et envisage l’avenir avec ambition

Le Royaume du Maroc a réalisé des progrès au cours des dernières années à plusieurs niveaux et envisage l’avenir avec ambition et confiance, ont affirmé lundi à Dubaï des experts marocains et étrangers.

Le Maroc a consolidé sa stabilité macroéconomique, adopté un nouveau modèle de développement et mis en place une protection sociale élargie, comme il a amélioré le service public, augmenté le financement des infrastructures, réévalué les finances publiques et renforcé l’attractivité des investissements étrangers, ont déclaré les experts lors d’un colloque international sur le thème « Maroc prospère : Traditions et aspirations », organisé dans le cadre de la célébration de la Journée nationale du Royaume à l’exposition universelle « Expo 2020 Dubaï« .

Ils ont fait constater que le Royaume du Maroc a pu, grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, suivre le rythme de la quatrième révolution industrielle, notamment en ce qui concerne les modes de production et de consommation, ainsi que les secteurs de la formation et de la communication.

Grâce à cette vision, le Maroc a réussi à relever les nouveaux défis en renforçant ses compétences générales et ses connaissances techniques, ont précisé les intervenants lors de ce colloque organisé en partenariat avec le magazine Forbes Moyen-Orient.

Les participants ont également abordé les moyens utilisés par le Maroc pour faire face aux transformations profondes que connaissent les domaines de l’agriculture et du développement numérique, ainsi que les secteurs de la culture et du tourisme, notant que le Royaume, en tant que puissance régionale émergente, a mis en place des stratégies pour faire face à ces transformations et en contenir les répercussions sur sa jeunesse, ses talents et son système éducatif.

Dans cette optique, Mme Nadia Fettah Alaoui, ministre de l’Économie et des Finances et Déléguée générale du pavillon du Maroc à Dubaï Expo 2020, a jeté la lumière sur les différentes réformes et réalisations majeures que le Maroc a accomplies au cours des vingt dernières années, sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, notant que le Royaume, qui est un modèle dans la région et le reste du continent africain, dispose d’un plan d’action clair afin d’assurer un avenir prospère à ses citoyens.

Pour sa part, le président du directoire du Crédit Agricole, Tariq Sejlmassi, a souligné que la future stratégie du Maroc, qui s’inspire de la Vision royale, repose sur plusieurs piliers fondamentaux, dont l’agriculture solidaire et rentable, le plan Maroc vert et la génération verte, soulignant que cette vision s’est avérée particulièrement importante et efficace pendant la pandémie, en assurant la sécurité alimentaire du pays.

De son côté, le Président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Laalej, a déclaré que la gestion par le Maroc de la pandémie du coronavirus démontre la force de l’économie nationale et la capacité du Royaume à surmonter tous les défis, ajoutant que grâce à ses compétences et acquis accumulés au cours des dernières années, le Maroc est capable d’atteindre un taux moyen de croissance économique à deux chiffres.

Dans ce même ordre d’idées, le spécialiste en affaires bancaires et stratégies financières et d’investissement, Yoro Mohamed Diallo (Sénégal), a souligné que le Maroc, qui joue un rôle important en Afrique, a géré avec succès la pandémie de la Covid-19, notant que le Royaume a tenu à partager son expérience avec plusieurs pays africains, faisant de lui un modèle à suivre sur le continent.

Sur le plan culturel, le président de la Fondation nationale des musées, Mehdi Qotbi, a rappelé la place de choix que Sa Majesté le Roi Mohammed VI accorde au secteur culturel dans une société ambitieuse et civilisée, ajoutant que le Maroc peut se targuer de ses différentes structures culturelles et de son expérience dans ce domaine qu’il partage d’ailleurs avec ses partenaires africains.

Des célébrations hautes en couleurs ont marqué le lancement, dimanche à Dubaï, de la Journée nationale du Royaume du Maroc à l’Exposition universelle Dubaï 2020, en présence d’éminentes personnalités marocaines et émiraties.

Dans une déclaration à la presse, Mme Nadia Fettah Alaoui a indiqué que la célébration de cette Journée vise à jeter la lumière sur la culture ancestrale du Maroc, ainsi que sur les réalisations accomplies par le Royaume dans les domaines économique, social, scientifique, entre autres.

Situé au cœur du District Opportunité, près du pavillon des Émirats Arabes Unis et non loin d' »Wasl Plaza », monument central du site d’Expo 2020 Dubaï, le Pavillon Maroc constitue une plateforme de partage de la vision stratégique du Royaume pour un avenir plus durable.

Les visiteurs entament leur tournée dans le Pavillon depuis la salle située au rez-de-chaussée où est dressé un large portrait de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, aux côtés de la carte du Maroc et d’autres documents historiques relatant les liens d’allégeance qui ont toujours lié le peuple marocain avec toutes ses composantes et ses régions, y compris les Provinces du Sud, aux Sultans Alaouites.

Les convives du pavillon marocain poursuivent, ensuite, leur visite à travers les 7 étages du Pavillon qui reflètent la richesse du patrimoine architectural et le savoir-faire artisanal, qui font la fierté du Royaume.

En plus d’une programmation artistique, culturelle, économique et scientifique diversifiée, le Pavillon Maroc met l’accent sur l’engagement du Maroc en faveur de l’avenir de la planète terre, la richesse d’un pays fort de ses compétences et la dynamique du développement dans laquelle le pays s’est engagé.

«L’Expo 2020 Dubaï», dont l’organisation a été reportée l’année dernière en raison de la pandémie du Coronavirus, se tient sur une superficie de 4,38 kilomètres carrés, sous le slogan «Connecter les esprits, construire le futur».

(Avec MAP)