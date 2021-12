Farid Bensaid élu président de la FNACAM

La Fédération Nationale des Agents et Courtiers du Maroc (FNACAM) a élu, jeudi à Casablanca, lors d’une assemblée générale ordinaire élective, un nouveau bureau du conseil fédéral pour le mandat 2022/2024 qui sera présidé par Farid Bensaid, candidat unique lors des élections.

Pour ce nouveau mandat, M. Bensaid, qui a également présidé le précédent mandat, s’attachera à poursuivre la dynamique préalablement engagée afin de faire bénéficier les membres de toutes les avancées sur les questions représentant de véritables enjeux pour le secteur, indique un communiqué de la FNACAM. A cet effet, la même source précise que M. Bensaid souhaite poursuivre le chantier de la TVA, relancer les commissions paritaires avec la Fédération marocaine des sociétés d’assurances et de réassurance (FMSAR) et aborder le projet du Livre IV relu par la FNACAM, ainsi que celui du traité de nomination.

En outre, 6 commissions de travail ont été créées qui auront pour mission de gérer les relations avec l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS), FMSAR et la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et se chargeront également du recrutement de la fiscalité, de la réglementation et relations avec le Parlement, du Livre IV, des litiges et médiation, de l’événementiel ainsi que du sponsoring et de la communication.

D’autres actions sont prévues afin de se rapprocher davantage des intermédiaires et d’être à leur écoute par le biais des différentes sections régionales de la fédération, ajoute la FNACAM. Lors de cette assemblée, M. Bensaid a passé en revue des trois précédentes années, lesquelles ont notamment été marquées par une nouvelle organisation de la FNACAM selon deux groupements – métiers et sections, le traitement des questions relatives à la fiscalité ainsi que la signature d’une convention avec la Direction Générale des Impôts (DGI) portant sur la régularisation de la situation fiscale des intermédiaires d’assurances.

Par ailleurs, lors du précédent mandat, la FNACAM a tenu plusieurs réunions avec l’ACAPS et la FMSAR pour discuter des problématiques du secteur des assurances imposées par la pandémie. Ces réunions ont abouti à des décisions en faveur du secteur, comme l’octroi, par la FMSAR, d’une subvention de 12.000 dirhams pour venir en aide à 700 intermédiaires fragilisés par la crise accompagnée d’un plan de financement des frais généraux au taux de 2%, ainsi que le report par l’ACAPS des délais de déclarations des états annuels et de l’envoi des fiches anthropométriques.

Le nouveau président sera assisté pendant son triennat par deux vice-présidents, Noura Cherif Belkhayat et Ali Boughaleb, des présidents de sections régionales et des membres du bureau.

(Avec MAP)