Fondation Mohammed VI des Oulémas africains : Inauguration à Dakar du siège de la section Sénégal

La Fondation Mohammed VI des Oulémas africains a inauguré, samedi à Dakar, les locaux de la section Sénégal qui renforce l’implantation de la Fondation représentée dans plus d’une trentaine de pays africains.

Equipés en matériels bureautiques et informatiques nécessaires, les locaux du siège comprennent, outre le bureau du président de la section, une grande salle de réunion ainsi que des bureaux affectés aux membres de la Fondation et aux différentes grandes familles religieuses du Sénégal.

S’exprimant à cette occasion, le secrétaire Général de la Fondation Mohammed VI des Oulemas Africains, M. Mohammed Rifki, a souligné l’importance de l’inauguration de ce lieu mis à la disposition des membres de la section Sénégal de la Fondation et qui signera, a-t-il dit, le lancement de riches programmes d’activités.

Le siège de la Fondation est ouvert à toutes les familles religieuses du Sénégal, a-t-il ajouté, mettant en exergue l’engagement du président et de l’ensemble des membres de la section pour la mise en œuvre des nobles objectifs de la Fondation Mohammed VI des Oulemas Africains et le renforcement des liens séculaires reliant le Maroc au Sénégal.

Dans son allocution, M. Mohamed Al Qoraichi Ibrahim Niasse, membre du conseil supérieur de la Fondation Mohammed VI des oulémas africains et vice-président de la section sénégalaise de la Fondation, a fait part de la gratitude des oulémas du Sénégal à SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, pour l’initiative de la Fondation, soulignant l’importance de l’inauguration de ce siège qui symbolise, a-t-il dit, la profondeur des liens entre le Royaume du Maroc et les familles religieuses du Sénégal.

“Au nom des membres de la Fondation et des dignitaires religieux du Sénégal, je tiens à remercier SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, pour tout ce que le Souverain entreprend en appui et en soutien aux familles religieuses du Sénégal et du continent en général”, a-t-il dit.

L’ambassadeur du Maroc à Dakar, M. Taleb Berrada a mis en évidence, quant à lui, l’apport considérable de la Fondation Mohammed VI des oulémas africains à la diffusion des valeurs de tolérance et de coexistence, mettant en exergue les liens séculaires qui ont toujours existé entre le Maroc et le Sénégal et entre les Souverains alaouites et les oulémas de ce pays frère de l’Afrique de l’Ouest.

De son côté, M. Abdellatif El Begdouri Achqari, expert chargé de mission près la Fondation Mohammed VI des oulémas africains, a souligné que le siège de la section du Sénégal représente un nouveau maillon dans les relations séculaires reliant le Maroc au Sénégal et les liens profonds qui ont toujours existé entre Souverain Alaouites et les familles religieuses de ce pays frère.

Placée sous la présidence effective de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la Fondation Mohammed VI des Oulémas africains est une institution scientifique, créée en 2015, qui veille à unir et à coordonner les efforts des théologiens musulmans du Maroc et des autres États de l’Afrique afin de présenter, diffuser et consolider les valeurs islamiques tolérants.

La Fondation vise également à animer l’action intellectuelle, scientifique et culturelle en rapport avec la religion musulmane, consolider les relations historiques qui lient le Maroc aux autres Etats africains et veiller à leur développement, encourager l’institution de centres et d’établissements religieux, scientifiques et culturels, veiller à la revitalisation du patrimoine culturel islamique africain commun, en le faisant connaître et en œuvrant à sa diffusion, sa conservation et sa sauvegarde, ainsi qu’à instaurer des relations de coopération avec les associations et les organismes poursuivant les mêmes objectifs.

