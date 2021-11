Formation professionnelle: Un budget prévisionnel de plus de 829 MDH en 2022

Le budget prévisionnel global alloué au département de la Formation professionnelle au titre de l’exercice 2022 s’élève à 829,28 millions de dirhams (MDH), en hausse de 108,3% par rapport à celui de 2021, a indiqué, jeudi à Rabat, le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri.

Ce montant est partagé entre le budget d’investissement avec 464 MDH (+138%), et le budget de fonctionnement avec 365,28 MDH (+79,8%), dont 90,838 MDH pour le personnel et 274,44 MDH pour le matériel et dépenses diverses, a précisé M. Sekkouri qui présentait le budget du ministère au titre de l’exercice 2022 devant la Commission des secteurs sociaux à la Chambre des représentants.

Les crédits d’engagement s’élèvent, quant à eux, à 65 MDH, a ajouté le ministre.

Par ailleurs, M. Sekkouri a relevé que le plan d’action du Département consiste, notamment, à développer et diversifier l’offre de formation professionnelle, de développer le modèle pédagogique, d’instaurer un système efficient d’orientation précoce et active scolaire, professionnelle et universitaire, ainsi que de renforcer le système d’information.

Le ministère procédera, dans ce sens, à la réalisation d’études sur les besoins du marché du travail, en particulier dans les secteurs médical et para-médical, du tourisme et de l’hôtellerie et de l’urbanisme et architecture, la préparation des guides des emplois et des métiers ainsi que des référentiels des métiers et des compétences, a indiqué le ministre. Il veillera également au renforcement du partenariat entre les secteurs public et privé, à la création d’une nouvelle génération d’établissements de formation professionnelle (instituts à gestion déléguée) et au renforcement de l’offre de formation dans le milieu rural, a souligné M. Sekkouri.

( Avec MAP )