France : 66% des sympathisants de gauche favorables à une unique candidature

Presque sept sympathisants de gauche sur dix se disent favorables à une candidature unique pour l’élection présidentielle d’avril 2022 en France, selon les conclusions d’un nouveau sondage relayées, samedi, par les médias de l’hexagone.

Ainsi, 66% des personnes interrogées pensent qu’il vaut mieux « que les différentes sensibilités de la gauche soient rassemblées derrière un candidat commun afin que la gauche ait plus de chance de se qualifier pour le second tour », d’après une enquête d’Ipsos-Sopra Steria pour notamment Le Parisien, menée du 21 au 22 octobre.

Ils sont en revanche 64% à penser que les différentes sensibilités de la gauche n’arriveront pas à se réunir derrière un candidat commun contre 36% à juger qu’une telle union est possible «probablement» ou «certainement».

Dans la dernière enquête d’opinion Ifop-Fiducial pour Le Figaro et LCI sur l’élection présidentielle 2022, l’ensemble des candidats de gauche récoltent environ 25% des intentions de vote.

Concernant la question du candidat qui pourrait faire le trait d’union, 25% des personnes interrogées pensent que Jean-Luc Mélenchon est le mieux placé pour être ce candidat commun, suivi loin derrière d’Anne Hidalgo (15%), de Yannick Jadot (14%), d’Arnaud Montebourg (10%) et Fabien Roussel (6%).

Ils sont par contre 26% à espérer cette candidature commune «peu importe» le candidat, «pourvu qu’ils s’unissent».

Pour ce qui est des différences et de la capacité de rassembler des candidats actuellement déclarés, 55% des personnes interrogées pensent qu’il y a des «différences incompatibles» entre Jean-Luc Mélenchon et Anne Hidalgo, 49% également entre Jean-Luc Mélenchon et Arnaud Montebourg, et 54% entre Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot.

À l’inverse, ils sont près de 50% à penser que les différences sont surmontables entre Arnaud Montebourg et Anne Hidalgo, entre Yannick Jadot et Arnaud Montebourg et entre Anne Hidalgo et Yannick Jadot.

Avec MAP