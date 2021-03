France: 72 migrants secourus dans la Manche (préfecture)

Deux embarcations transportant 72 candidats à l’immigration clandestine, dont 11 mineurs, ont été secourues, dimanche au large de Calais et de Boulogne-sur-mer, dans la Manche, alors qu’elles tentaient de rejoindre les côtes britanniques, a annoncé la préfecture maritime.

Une première embarcation avec à son bord 38 personnes, dont quatre femmes et quatre enfants, a été secourue par un patrouilleur, selon un communiqué de la préfecture.

Les autorités maritimes ont également porté secours à une deuxième embarcation transportant 34 autres migrants, dont cinq femmes et sept mineurs, avant de les déposer au port de Boulogne-sur-Mer, ajoute la même source.

Les candidats à l’immigration clandestine, tous sains et saufs, ont été pris en charge par les services de secours et la police aux frontières du Pas-de-Calais.

En 2020, plus de 9.500 traversées ou tentatives de traversée de la Manche sur des embarcations de fortune ont été recensées, soit quatre fois plus qu’en 2019, selon un bilan de la préfecture maritime de la Manche et de la Mer du nord.

Avec MAP