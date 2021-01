France/Covid-19 : Le vaccin Moderna livré aux territoires les plus touchés

Le vaccin anti-Covid-19 du laboratoire américain Moderna, dont les premières doses seront réceptionnées lundi par la France, sera livré cette semaine aux territoires les plus touchés par le Coronavirus, a annoncé dimanche le ministre français de la Santé, Olivier Véran.

“Quelque 50.000 doses de ce vaccin seront livrées à la France dès lundi. Elles seront validées très vite par les pharmaciens et d’ici à mercredi, nous allons les ‘dispatcher’ dans les régions (…) et les villes françaises où la circulation du virus est la plus intense”, a indiqué le ministre sur Europe 1 et CNews.

Le choix de l’exécutif est de “prioriser ces territoires” où le taux d’incidence ne cesse de grimper et où l’horaire du couvre-feu a récemment été avancé comme Nancy, Strasbourg, Besançon ou Nice, a ajouté le responsable gouvernemental français.

“Intensifier la vaccination des publics prioritaires”, tel est l’objectif affiché par les autorités sanitaires, a affirmé le ministre, soulignant que cette “adaptation” est rendue possible “par le fait que les vaccins, quand ils arrivent plus vite, nous permettent de réagir plus vite”.

Le vaccin anti-Covid de Moderna est le deuxième à recevoir le feu vert de la Haute Autorité de santé (HAS), après celui des laboratoires Pfizer et BioNTech, validé le 24 décembre dernier, trois jours avant le début de la campagne vaccinale en France.

Selon les médias, la France devrait recevoir 500.000 doses hebdomadaires de ce vaccin développé par le laboratoire américain.

Le gouvernement français est fortement critiqué depuis plusieurs jours pour la lenteur du démarrage de la campagne vaccinale par rapport à d’autres pays voisins comme l’Allemagne, l’Italie, ou le Royaume-Uni.

Samedi, le ministre de la Santé a affirmé que le pays passerait «probablement le cap symbolique des 100.000 Français vaccinés dans le week-end», et a assuré que «la semaine prochaine, le rythme augmentera encore».

L’exécutif a précommandé auprès de différents laboratoires près de 200 millions de doses du vaccin contre le Covid-19 de quoi vacciner 100 millions de personnes.

(avec MAP)