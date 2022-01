France/Covid-19: plus de 5.600 cas positifs parmi les personnels enseignants en 4 jours

Un total de 5.631 cas de contamination au Covid-19 ont été recensés parmi les personnels enseignants depuis lundi dernier en France, selon des chiffres communiqués par le ministère de l’Education nationale.

Le précédent bilan, du 9 décembre, comptabilisait 2.693 cas sur une semaine en France, qui connaît une flambée inédite des contaminations et une déferlante du variant Omicron.

Depuis lundi, 47.453 cas confirmés d’élèves ont été déclarés sur quatre jours, alors que le nombre de classes fermées a explosé pour s’établir à 9.202, soit le plus haut niveau depuis le printemps 2021, a indiqué le ministère dans un communiqué.

→Lire aussi : France: La grippe aviaire continue de se propager dans le pays

Il s’agit d’un chiffre plus de trois fois supérieur au précédent bilan, datant du 16 décembre, avant les vacances de Noël et de fin d’année, qui était de 2970 classes fermées.

Le ministère, qui a fait état également de 28 structures scolaires fermées (20 écoles, 6 collèges et 2 lycées), a annoncé également un assouplissement du protocole sanitaire pour les écoles.

Dans le contexte de cette cinquième vague et les records quotidiens de contaminations au Covid-19 ayant dépassé pour la première fois, mercredi, les 332.000 cas en 24 heures, deux syndicats d’enseignants ont appelé à une grève nationale pour le 13 janvier pour dénoncer la « une pagaille indescriptible et un sentiment fort d’abandon et de colère parmi les personnels des écoles ».

Avec MAP