France/Covid: Macron pour une reprise des activités sportives pour les jeunes en clubs en décembre

Le président français Emmanuel Macron a souhaité, mardi, une reprise des activités sportives pour les jeunes en clubs en décembre après la suspension dictée par la pandémie du nouveau coronavirus, rapportent les médias de l’hexagone, qui citent l’Elysée.

Cette reprise, qui dépend de l’évolution de l’épidémie, sera liée à la mise en œuvre de protocoles renforcés notamment pour les sports en salle, a précisé la présidence française au terme d’une visioconférence entre le chef de l’Etat et des acteurs du monde du sport.

Selon l’Elysée, M. Macron a en outre estimé que le retour des spectateurs dans les stades n’était pas envisageable pas avant le début de l’année 2021, en raison de l’évolution de l’épidémie de Covid-19, soulignant que ce retour se fera dans le respect d’une jauge liée à la capacité des stades ou des salles.

Le chef de l’Etat a annoncé par la même occasion le lancement l’année prochaine d’un dispositif de “pass sport” pour aider les jeunes à pratiquer une activité sportive, pour un coût global de 100 millions d’euros.

Selon les médias, les nouvelles mesures annoncées comprennent également un soutien aux associations avec le prolongement du plan d’urgence et la mobilisation de 15 millions d’euros supplémentaires en plus des crédits déjà annoncés pour 2021, une aide d’urgence pour compenser les pertes de licences avec 20 millions d’euros pour aider les fédérations les plus dépendantes des licences ainsi qu’une grande campagne prévue fin 2020 et début 2021 pour inciter à s’inscrire dans un club de sport, et pour mieux sensibiliser aux bienfaits sanitaires du sport.

( Avec MAP )