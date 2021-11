France : Lancement de l’initiative « Net Zero Space » lors du Forum de Paris sur la Paix

Des acteurs du monde entier préoccupés par la durabilité à long terme de l’espace extra-atmosphérique ont lancé l’initiative « Net Zero Space », lors de la quatrième édition du Forum de Paris sur la Paix, ont annoncé les organisateurs du Forum.

L’objectif de cette coalition internationale est de permettre de créer un environnement spatial durable en 2030, en prenant dès aujourd’hui des mesures pour contenir et réduire la création de débris en orbite.

« Opérateurs de satellites, lanceurs, agences spatiales, universités et société civile se sont réunis pour appeler à atteindre une utilisation durable de l’espace extra-atmosphérique au profit de l’ensemble de l’humanité d’ici 2030 en prenant des engagements concrets pour réduire d’urgence le nombre de débris en orbite terrestre », indiquent les organisateurs dans un communiqué.

« L’espace extra-atmosphérique est une composante essentielle de services indispensables à notre vie quotidienne. Nous sommes tous des utilisateurs de l’espace, qu’il s’agisse d’appels téléphoniques, de technologies de géolocalisation par satellite ou même de transactions financières », ont-ils souligné.

« Les activités dans l’espace extra-atmosphérique sont entrées dans une nouvelle ère de croissance, créant de nouvelles possibilités pour le développement humain et la protection de la Terre. Toutefois, la quantité de débris orbitaux augmente dangereusement. En augmentant le risque de collision des biens spatiaux, en menaçant davantage la sécurité et la soutenabilité des opérations spatiales et en augmentant le coût d’accès aux orbites les plus utiles, cette tendance met en péril la capacité de l’humanité à tirer profit de l’espace extra-atmosphérique », prévient la Déclaration « Net Zero Space » à laquelle ont notamment adhéré Arianespace, Astroscale, Eutelsat, Planet, Share my Space et SpaceAble.

Par ailleurs, la contribution des infrastructures spatiales à la résolution des défis communs est cruciale. « Les capacités d’observation de la Terre et de télédétection jouent un rôle important dans la lutte contre le changement climatique; le développement des capacités spatiales profite à nos sociétés en soutenant le développement des économies émergentes et en renforçant l’économie mondiale; et les technologies futures et à venir, comme l’énergie solaire spatiale, pourraient entraîner le développement de pratiques plus durables sur Terre », souligne la Déclaration.

Le Forum de Paris sur la Paix est un événement international portant sur les questions de gouvernance mondiale et de multilatéralisme. Cette 4e édition qui se tient du 11 au 13 novembre a réuni des milliers de participants, dont une trentaine de dirigeants mondiaux.

Avec Map