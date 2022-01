France : Le pass vaccinal adopté en première lecture à l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a adopté, jeudi, en première lecture le projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal, après trois jours d’âpres débats.

Le texte a été approuvé vers 5 h30 par 214 voix pour et 93 contre tandis que 27 députés se sont abstenus.

Le projet de loi doit être examiné par le Sénat dominé par la droite en début de semaine prochaine, pour une entrée en vigueur que le gouvernement voulait au 15 janvier, mais qui devrait être repoussée de quelques jours.

Une fois adopté par le parlement, les plus de 12 ans devront pouvoir justifier d’un statut vaccinal pour accéder aux activités de loisirs, aux restaurants et bars, aux foires ou aux transports publics interrégionaux, un test négatif ne suffisant plus, sauf pour accéder aux établissements et services de santé.

Parmi leurs amendements de retouche, les députés ont repoussé de 12 à 16 ans la nécessité d’un pass vaccinal pour les sorties scolaires et activités péri et extrascolaires.

→ Lire aussi : France/Covid-19 : l’état d’urgence sanitaire décrété dans plusieurs territoires d’outre-mer

Invité jeudi matin sur Bfmtv/RMC, le premier ministre Jean Castex s’est félicité de l’adoption en première lecture de ce texte, “une bonne chose” pour la France, espérant « vivement » une entrée en vigueur à la mi-janvier, alors que le pays subit de plein fouet une cinquième vague épidémique accompagnée d’une déferlante d’Omicron.

La veille, la France a enregistré plus de 330.000 nouvelles contaminations quotidiennes, un chiffre inédit depuis le début de la pandémie.

Face à cette situation, le gouvernement a décidé de nouvelles mesures sanitaires qui sont entrées en vigueur lundi, dont l’interdiction de consommer debout dans les bars et restaurants et la prohibition de boire et de manger dans des lieux publics comme les cinémas, théâtres et équipements sportifs.

Les rassemblements sont, quant à eux, limités à 2000 personnes en intérieur et à 5000 en extérieur, hormis pour les meetings politiques.

L’exécutif a instauré aussi la réduction à 3 mois du délai de la troisième dose, l’aggravation des sanctions pour les usagers de faux pass sanitaires et l’obligation du télétravail, alors que le masque obligatoire en extérieur a fait son retour dans plusieurs villes.

(Avec MAP)