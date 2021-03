Gazoduc Nord Stream 2 : Washington menace de sanctions toute entité impliquée dans le projet

Le Secrétaire d’Etat américain Antony Blinken a averti jeudi que les Etats-Unis pourraient imposer des sanctions contre toute entité impliquée dans le projet de gazoduc Nord Stream 2 qui relie la Russie à l’Allemagne. Le département d’Etat “suit les efforts déployés pour achever le gazoduc Nord Stream 2 et évalue les informations concernant les entités qui semblent être impliquées”, a indiqué M. Blinken dans un communiqué.

“Comme l’a dit le président, Nord Stream 2 est une mauvaise affaire – pour l’Allemagne, pour l’Ukraine et pour nos alliés et partenaires d’Europe centrale et orientale”, a-t-il souligné.

“Multiples administrations américaines l’ont clairement indiqué, ce pipeline est un projet géopolitique russe destiné à diviser l’Europe et à affaiblir la sécurité énergétique européenne”, a relevé le chef de la diplomatie américaine, rappelant que la législation sur les sanctions adoptée par le Congrès en 2019 et élargie en 2020 “bénéficie du soutien important d’une majorité bipartisane du Congrès”.

“L’administration Biden s’est engagée à se conformer à cette législation. Le département réitère son avertissement selon lequel toute entité impliquée dans le gazoduc Nord Stream 2 risque des sanctions américaines et doit immédiatement abandonner les travaux sur ce gazoduc”, a martelé M. Blinken. Achevé à près de 95%, Nord Stream 2 permettrait de doubler les expéditions de gaz naturel russe vers l’Allemagne, fournissant à l’industrie allemande une énergie peu coûteuse à l’heure où le pays amorce une transition du charbon et de l’énergie nucléaire vers des sources renouvelables.

Mais les opposants au gazoduc, y compris les législateurs américains des deux partis, ainsi que les gouvernements d’Europe centrale et orientale, affirment qu’il rendrait l’Europe dépendante des approvisionnements énergétiques russes et de la pression économique du président russe Vladimir Poutine.

Avec MAP