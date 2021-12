Gestion de la pandémie : Les dépenses de l’UE entachées d’irrégularités

Les dépenses de l’Union européenne dans le cadre de la gestion de la pandémie de Covid-19 sont entachées d’irrégularités, selon un rapport de la Cour des comptes européenne.

‘’Tandis que les comptes de l’UE pour l’exercice 2020 présentent une +image fidèle+ de la situation financière et que les recettes sont jugées exemptes d’erreurs, les dépenses comportent toujours trop d’irrégularités’’, telle est la conclusion tirée par la Cour des comptes européenne dans son rapport annuel relatif à l’exercice 2020.

Pour la deuxième année consécutive, les auditeurs ont émis une opinion défavorable sur les dépenses. Ils ont en outre cerné certains risques et défis relatifs à l’exécution et à la bonne gestion financière des fonds mis à disposition par l’UE en réponse à la crise de la Covid-19.

Les auditeurs ont constaté que le niveau global des irrégularités dans les dépenses de l’UE est resté stable, se maintenant à 2,7% en 2020. Plus de la moitié (59%) des dépenses contrôlées pour cet exercice étaient considérées comme des dépenses à haut risque, soit une nouvelle hausse par rapport à 2019 (53%) et aux années précédentes.

‘’Le niveau d’erreur reste significatif pour les dépenses à haut risque, avec une valeur estimée à 4% (en 2019 : 4,9 %). Comme l’année précédente, les auditeurs sont parvenus à la conclusion que les erreurs pour cette importante catégorie de dépenses étaient généralisées, et ont donc émis une opinion défavorable sur les dépenses de l’UE pour 2020’’, note le rapport.

En 2020, six cas de fraude présumée ont été détectés lors des travaux d’audit de la Cour et communiqués à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) -soit moins qu’en 2019, où neuf cas avaient été signalés. Tous ont donné lieu à l’ouverture d’enquêtes.

‘’Compte tenu des grands défis qui nous attendent, nous devons être plus attentifs que jamais à la solidité financière de l’UE’’, a déclaré Klaus-Heiner Lehne, président de la Cour des comptes européenne, notant qu’au cours des sept prochaines années, l’UE dépensera beaucoup plus que lors de la période de programmation précédente, ce qui suppose évidemment de mettre en place des contrôles efficaces pour vérifier comment l’argent de l’UE est dépensé et si les résultats escomptés sont atteints.

La réaction de l’Union face à la pandémie de Covid-19 aura un impact considérable sur les finances de l’UE: au cours la période 2021-2027, les dotations financières de l’instrument NextGenerationEU et du cadre financier pluriannuel (CFP) atteindront un total de 1.824 milliards d’euros, soit près du double des dotations du CFP précédent.

Dès lors, les auditeurs soulignent le risque de retard dans le démarrage de la mise en œuvre des fonds en gestion partagée de la période financière 2021-2027. L’exécution des fonds pour la période financière 2014-2020 avait en effet aussi pâti d’un démarrage tardif.

