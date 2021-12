Green Challenge revient pour sa 7éme édition au cœur de la ville verte de Bouskoura

Le Green Challenge est une course d’obstacles engagée pour la protection de l’environnement et pour le développement social qui a lieu dans plusieurs sites naturels du Maroc comme Taghazout, Dakhla, Bin El Ouidane, la Maamora et pour la première fois Bouskoura !

Les dernières éditions de Taghazout en juillet 2021 et de Dakhla en novembre 2021 ont connu un grand succès, largement relayé par les ambassadeurs de la course : Ahlam Zaimi, Sofia Belkamel et Amine Ouizid (Amine HLS).

L’événement aura lieu au Casa Green Golf de Madaef, le 19 Décembre 2021.

La journée se déclinera autour de la course d’obstacles de 6,6 kilomètres ainsi que plusieurs activités sportives et ludiques en faveur de l’écologie et du développement social.

Le Green Challenge est un événement Zero plastique grâce à la mise à disposition de gourdes et fontaines à eau. Des ploggings sont organisés pour ramasser des déchets mais surtout pour sensibiliser les participants à la protection de l’environnement. Enfin des installations de poubelles et des actions de reboisement sont menées pour avoir un impact positif le plus durable possible.

Par ailleurs, à chaque édition, une association caritative dont les actions ont brillé par leur efficacité et leur impact est sélectionnée pour bénéficier de visibilité mais aussi d’aide financière et matérielle pour mener à bien ses projets.

Pour participer à cet événement, il faut se rendre sur le site www.greenchallenge.ma et acheter son ticket en ligne avant le 12 décembre.