Groupe OCP : Un exemple de l’usage responsable et efficient de l’énergie

L’énergie est au cœur de la stratégie de Développement Durable du Groupe OCP. En témoigne le programme «Energie» d’OCP visant un usage responsable et innovant des ressources énergétiques, à travers le renforcement des mesures d’efficacité énergétique et la réduction de son empreinte Carbone. Maroc Diplomatique se penche ici sur la stratégie énergétique du Groupe OCP et ses avancées.

En effet, et afin d’accompagner son développement industriel et opérer avec les meilleurs standards, OCP a défini une stratégie énergétique qui vise, depuis plusieurs années, l’excellence opérationnelle en matière de gestion de l’énergie. Cette stratégie a pour objectif d’atteindre 100% de consommation d’électricité propre à l’horizon 2030, et ce, à travers la mise en place d’un programme d’efficacité énergétique et de recours à la cogénération propre et aux énergies renouvelables, supportés par un portefeuille d’innovation.

Dans ce contexte, plusieurs actions ont été menées, aussi bien en termes d’investissements qu’au niveau des opérations industrielles et qui ont permis, en 2020, de couvrir 89% des besoins électriques du Groupe par des sources propres. Aujourd’hui, ce mix électrique assure au Groupe une position avant-gardiste, en termes de performances énergétique et environnementale.

Efficacité énergétique et solutions innovantes

Sur ce plan, il y a lieu de souligner que le système industriel OCP adopte l’efficience énergétique dès la phase de conception des différentes unités et installations industrielles. En effet, les unités de valorisation et de transformation de la roche phosphatée en produits dérivés sont conçues avec une approche d’efficacité énergétique, qui vise le renforcement de l’autoproduction d’énergie, par le biais de la cogénération, en récupérant la chaleur dégagée des procédés exothermiques, afin d’en produire deux formes d’énergie, à savoir : l’énergie électrique et l’énergie thermique.

Le Groupe OCP a toujours veillé à intégrer les solutions innovantes pouvant améliorer davantage sa performance énergétique. A titre d’illustration, l’adoption de la technologie de Heat Recovery System (HRS) au niveau des unités sulfuriques d’OCP a permis d’atteindre un haut niveau d’efficacité énergétique. En effet, le HRS permet d’augmenter le niveau de récupération de la chaleur dégagée et ainsi la capacité de production électrique d’environ 10MW supplémentaires pour chaque ligne dotée de ce système, soit un taux d’autoproduction de +20%.

Un autre levier de gestion

Un autre levier, dans la gestion efficiente de l’énergie, concerne le mode de transport. En effet, le Slurry Pipeline, reliant Khouribga à Jorf Lasfar en acheminant du phosphate lavé sous forme de pulpe, est une véritable prouesse d’ingénierie réalisée par le groupe OCP qui permet une grande optimisation énergétique. Ce mode de transport hydraulique est particulièrement écologique, dans le sens où la progression de la pulpe est favorisée par la gravité naturelle, ce qui permet d’éliminer l’énergie électrique consommée pour le transport par train ainsi que l’énergie utilisée lors du séchage du phosphate. A noter que la réalisation de ce Slurry pipeline, sur une longueur de 187 Km, s’inscrit dans le cadre de la nouvelle stratégie de transformation industrielle du Groupe OCP et permet, à terme, de hausser le rendement de la production tout en économisant les coûts logistiques à hauteur de 90%, la réduction de la consommation de l’eau de 3 millions m3 et la suppression de 930.000 tonnes d’émissions de CO2.

Management de l’énergie et Digitalisation

Le Groupe OCP a lancé la mise en place d’un Système de Management de l’énergie, selon le standard ISO 50001, orienté vers la maximisation de la performance et l’identification des gisements d’optimisation tout au long de sa chaîne de valeur.

La digitalisation est aussi un levier de monitoring et de pilotage de la performance énergétique du Groupe, lui permettant aujourd’hui d’optimiser la consommation, en fournissant des outils d’aide à la décision en temps réel.