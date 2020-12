Guelmim: Une convention de partenariat pour réaliser des projets touristiques de 70 MDH

Une convention de partenariat pour le développement du tourisme naturel et rural a été signée, samedi à Guelmim, en vue de monter et réaliser des projets touristiques dans la commune d’Abayno (province de Guelmim) pour un montant de 70 millions de dirhams (MDH).

Cet accord a été signé entre le Conseil régional de Guelmim-Oued Noun, le ministère du Tourisme, du Transport Aérien, de l’Artisanat et de l’Economie sociale, la wilaya de la Région, l’Agence pour la promotion et le développement économique et social des provinces du Sud du Royaume, l’Agence du bassin hydraulique (ABH) de Draä-Oued Noun, en plus de la collectivité territoriale Abaynou.

La convention a été paraphée en marge d’une réunion organisée au siège de la wilaya, dans le cadre d’une visite de deux jours de la ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Economie sociale, Nadia Fettah Alaoui dans la région, à laquelle ont assisté le wali de la région, Mohamed Najem Abhay, et la président du Conseil régional, Mbarka Bouaida.

Elle a pour objectif d’aménager deux stations thermales dans cette commune et réaliser un hôtel, un café, un espace de repos, des espaces extérieurs et un parking.

Dans le cadre de cet accord, le conseil régional contribuera à ces projets pour un montant de 40 MDH, tandis que l’apport du ministère du Tourisme s’élèvera à 15 MDH et celui de l’Agence pour le développement économique et social et le développement des provinces du Sud à 15 MDH.

La convention s’inscrit dans le cadre du programme de développement intégré de la région de Guelmim-Oued Noun, signé devant Sa Majesté le Roi Mohammed VI à Dakhla.

Plus tôt dans la journée, Mme Fettah Alaoui avait effectué une visite de terrain dans plusieurs sites touristiques, notamment à Abayno et la Plage blanche (province de Guelmim), ainsi que dans les plages de Legzira et d’imim Turgaet, et la corniche de Sidi Ifni.

(avec MAP)