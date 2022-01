Hommage à des jeunes marocains primés dans des concours scientifiques internationaux

Le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’Administration a organisé, jeudi à Rabat, une cérémonie en l’honneur de jeunes marocains ayant brillé dans des concours internationaux dans les domaines de l’intelligence artificielle, des start-up et de la numérisation.

Il s’agit de Salaheddine Qaba, Ayman Abou El-Ezz et Mohcin Mitalane, vainqueurs du Prix international de la NASA pour les applications spatiales 2021, grâce au développement d’une application servant à détecter le plastique dans les océans, déterminer sa quantité et prédire son parcours avec exactitude.

Un hommage a été également rendu à Hala Khattabi, Omar Amrani Nejjari, Aimane Ben Tarki, Karim El Baz, Abdennour Jbili, Chahine Saddouk et Sara Khadim, vainqueurs du Défi Africain pour l’Internet des objets et intelligence artificielle, dans la catégorie Startup Track, pour leur solution permettant de collecter des données de différentes sources et différents canaux pour prédire les pannes des appareils.

Il en est de même pour Mohamed Hazmi, Ayoub Sghir, Ismail Yazidi, Yahya Alaoui et Yassine Idrissi, troisièmes lors du Congrès sur l’intelligence artificielle et l’internet des objets, tenu aux Emirats arabes unis, pour leur projet visant à assister les débutants dans la robotique.

A cette occasion, la ministre de la Transition numérique et de la Réforme de l’Administration, Ghita Mezzour, a souligné que ces jeunes sont une source de fierté pour les Marocains, grâce au niveau remarquable dont ils ont fait preuve dans les domaines des sciences.

Elle a assuré que son département est résolument engagé dans le soutien des jeunes à travers l’orientation, l’encadrement et l’accompagnement.

Des représentants des équipes primées ont exprimé leur satisfaction et leur joie des performances réalisée, particulièrement dans un contexte compliqué marqué par la pandémie de Covid-19, expliquant que les résultats obtenus sont le fruit de grands efforts et de la volonté de représenter dignement le Maroc.

Avec MAP