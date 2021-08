Imad Toumi : « La vocation de Managem est de générer du sens »

Premier opérateur minier au Maroc, le Groupe Managem est un exemple de l’action du Maroc en Afrique mais aussi en faveur des Marocains issus des zones les plus reculées. En plus de 90 ans d’activité, son modèle de réussite repose notamment sur sa bonne pratique de la Responsabilité Sociale des Entreprises. MAROC DIPLOMATIQUE a posé quelques questions à M. Imad Toumi, PDG du Groupe Managem.

MAROC DIPLOMATIQUE : Pouvez-vous nous parler du Groupe en quelques mots ?

– Imad Toumi : Managem est un opérateur minier africain qui développe un portefeuille d’actifs et de métaux équilibrés. Le Groupe opère dans les ressources naturelles stratégiques pour l’économie mondiale et contribue à répondre à la demande en matières premières d’un marché international en forte croissance technologique et économique. En plus de 90 ans d’activité, le Groupe a su conforter son expertise sur toute la chaîne de valeur minière : de l’exploration, extraction, valorisation jusqu’au marketing des matières premières. Depuis sa création, Managem s’efforce à créer une valeur partagée avec ses parties prenantes sous l’égide de son actionnaire de référence, Al Mada, fonds panafricain de première envergure dont la raison d’être est le « Positive Impact ».

M.D : Comment se traduisent les engagements communautaires du Groupe vis-à-vis des populations riveraines à ses opérations ?

– I.T : Notre vision, en cohérence avec nos orientations stratégiques, est de mettre en place des programmes adaptés aux besoins de développement et aux contextes spécifiques de nos communautés riveraines. Pour cela, nous accordons une grande importance à l’établissement de relations solides avec toutes les parties prenantes, par le maintien d’un dialogue continu, par le biais de canaux de communication permanents. Ce lien créé au fil des années, nous permet d’établir une cartographie périodique des parties prenantes et de traduire les enjeux et attentes en matrice de matérialité. Cette démarche nous permet de créer de la valeur partagée et de co-construire des projets à travers des partenariats publics-privés, et avec la société civile, impliquant ainsi les communautés riveraines dans leur propre développement, autour de trois axes principaux :

– Entrepreneuriat social : Qui est maintenant l’un des leviers endogènes fondamentaux pour le développement de toute communauté. Notre contribution pour ce volet se focalise sur le renforcement des compétences, en mettant l’accent sur le potentiel des femmes, en innovation sociale et en création de valeur, et ainsi faciliter leur intégration dans la boucle économique, pour un développement humain durable ;

– Education et jeunesse : Parce que nous croyons fermement qu’une éducation de qualité est le gage de développement social et économique, à la fois à titre individuel mais également sur le plan local et national. Nous essayons dans ce sens de rapprocher l’offre éducative dans le monde rural pour tenter de réduire les disparités catégorielles et les écarts territoriaux, à titre d’exemple : La promotion du préscolaire, la réhabilitation d’infrastructures scolaires et l’appui au transport scolaire sont certains des volets dans lesquels le Groupe intervient au Maroc comme à l’international ;

– Culture et bien-être : Etant présents dans des zones reculées, l’objectif à travers cet axe est d’aider les populations à disposer d’abord de moyens de vie et d’infrastructures de base, permettant un niveau de vie décent, particulièrement l’accès à l’eau potable, et par la même occasion privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, l’accès aux services de santé via l’organisation de caravanes médicales, ainsi que la réhabilitation des routes et pistes. paniers positifs, bénéficiant à plus de 2800 familles en termes de besoins alimentaires, une action rendue possible grâce aux relations que nous entretenons avec nos parties prenantes externes et nos équipes qui sont restées mobilisées.

Managem est également intervenu en appui à la structure hospitalière pour fournir du matériel médical, notamment des lits électriques de réanimation, des moniteurs de surveillance et des pompes pousse-seringue automatiques. Cela sous l’égide des gouverneurs et en partenariat avec les services du ministère de la santé.

M.D : Vous avez lancé récemment un nouveau programme de partenariat avec Injaz Al-Maghrib pour la promotion de l’entrepreneuriat dans les zones minières. Pouvez-vous nous informer sur les principaux axes de ce programme ?

– I.T : Notre partenariat avec l’association Injaz Al-Maghrib s’inscrit dans les priorités d’action de la Fondation Al Mada. Il renforce notre engagement en tant qu’acteur économique qui veille à contribuer au développement pérenne des régions où nous opérons et ce, à travers des actions sociétales avec un impact positif.

Managem et Injaz se sont associés sous forme de partenariat en vue de déployer des programmes de formation liés à l’entrepreneuriat autour des zones minières où Managem opère. S’articulant autour de deux axes : « It’s my Business » destiné aux collégiens et « Cooper’Up » destiné aux coopératives et associations, ce programme a pour vocation d’offrir de nouvelles perspectives à la génération future.

L’entrepreneuriat social est en effet le 1er axe de la démarche RSE que je mentionnais. Managem a pour ambition le développement de la culture entrepreneuriale dans les zones minières en s’appuyant sur notre partenaire historique Injaz Al-Maghrib. Ce partenariat a connu un nouvel élan en 2021 à travers le lancement d’un nouvel axe ciblant les porteurs de projet, à travers un programme de mentorat et d’accompagnement.

Sous l’égide de la Province de Zagora, et en partenariat avec le Comité Provincial de l’INDH et l’Association Zagora-Moubadara, l’opération a ciblé plus de 1000 jeunes porteurs de projets d’entreprise ou de structures sociales et solidaires dans la province, une zone à fort potentiel.

M.D : Quels sont les axes principaux des engagements RSE du Groupe ?

– I.T : L’engagement de Managem pour le développement durable traduit notre ambition de nous imposer en acteur effectif et visible au quotidien. Une politique reflétée à travers toutes nos activités, un investissement important et un programme d’actions responsables.

La RSE est ancrée dans notre ADN depuis toujours. Ce n’est ni un effet de mode, ni un moyen de communication. Notre démarche RSE ne date pas d’hier : en 2008, Managem publiait déjà sa première charte RSE, que nous avons renouvelée en 2018 pour la rendre plus ambitieuse et adaptée à l’importance grandissante de la démarche RSE à tous les niveaux de la chaîne d’activité. Notre secteur d’activité nous prédestine à opérer dans des zones reculées, où nos engagements vis-à-vis de toutes nos parties prenantes, internes comme externes, sont étroitement corrélés à la continuité même de nos opérations.

Dans ces régions, l’intégration de nos communautés riveraines dès le début de nos opérations est primordiale si nous voulons avoir des projets viables et durables sur le long terme. La contribution au développement socio-économique des zones d’implantation de Managem fait partie des engagements du Groupe, parmi d’autres orientations primordiales comme la santé et la sécurité de l’ensemble de nos collaborateurs, la protection de l’environnement ou encore l’éthique dans les affaires.

Parallèlement, la communication sur ces engagements, que ce soit à travers les rapports annuels, les évaluations et les audits, permet de renforcer la proximité avec les parties prenantes et également de faire une rétrospective sur nos réalisations afin de garder le cap et aller de l’avant. C’est ainsi que notre Groupe s’est vu décerner en juillet 2021, le prix du Meilleur Rapport de Développement Durable dans la catégorie Energie & Mines dans le cadre d’un concours organisé par l’Université Mohammed VI Polytechnique en partenariat avec la Bourse de Casablanca. Managem figure également dans l’indice ESG 10, qui calcule en temps réel la performance des cours des sociétés socialement responsables cotées à la Bourse de Casablanca.

M.D : Comment se traduisent ces engagements au niveau opérationnel ?

– I.T : A Managem, les sujets RSE sont portés par toutes les instances de gouvernance du Groupe, du conseil d’administration et le comité exécutif au comité 3R (Réputation, Risques et RSE), en passant par les comités Sécurité et Environnement. Cela souligne l’ancrage de la RSE dans l’identité de notre Groupe à travers les différents niveaux de prise de décision. Ces engagements RSE sont traduits par la suite sur le terrain par une organisation dédiée tant au niveau Corporate avec la Direction du Développement Durable et de la RSE, qu’au niveau opérationnel au Maroc et à l’international, notamment par un réseau de responsables de l’environnement, de la qualité, de la sécurité et santé au travail ainsi que des responsables sociaux et sociétaux, et qui sont directement rattachés aux directions des opérations,

Cette organisation nous a permis, au fil des années, d’assoir les bonnes pratiques pour la mise en place, dans toutes les activités et projets, de systèmes de management de Qualité, environnement, santé et sécurité ainsi qu’une démarche sociétale solide et adaptés aux différentes spécificités des filiales, qui nous ont valu des certifications selon les normes de l’ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, le label RSE de la CGEM, et l’attestation de maturité de l’ISO26000, pour ne citer que ceux-là.

M.D : Comment voyez-vous la vocation de Managem ?

– I.T : La vocation de Managem est de générer du sens. Nos actions mènent vers des objectifs concrets, avec un impact sur les communautés, mais également sur le monde. Les métaux que nous opérons sont essentiels pour le monde d’aujourd’hui. L’Or, l’Argent, le Cobalt, le Cuivre pour n’en citer que quelques-uns, sont au cœur d’objets indispensables au quotidien. Au-delà de cette mission première, Managem confère du sens à son activité en s’engageant concrètement pour les Hommes et les régions d’implantation, pour agir véritablement pour l’avenir. Nous sommes engagés dans une dynamique de transformation du métier de la mine pour mieux répondre aux besoins des marchés. Nous amorcerons l’étape importante de la digitalisation de nos métiers, devenue nécessité pour atteindre l’excellence opérationnelle. Notre Groupe poursuivra le développement de ses activités dans l’optique de répondre au contexte de mutation mondiale avec l’apparition des nouvelles énergies. Nous n’hésiterons pas également à aborder de nouveaux métiers, pour être plus performants, plus résilients et durables sur l’ensemble de la chaîne de valeur.