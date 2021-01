Industrie: La France, 3e producteur européen d’emballage

La France est le troisième producteur européen de produits d’emballage avec une production mesurée par les facturations des produits fabriqués dans le pays de l’ordre de 18,3 milliards d’euros en 2019, annonce jeudi l’Insee.

Dans l’Union européenne, cette industrie atteint 138,1 milliards d’euros et la France y contribue à 13 %, ce qui la place en troisième position derrière l’Allemagne (20 %) et l’Italie (15 %), précise l’Institut national des statistiques dans sa nouvelle publication “Insee Focus”.

L’Hexagone détient en outre la première place européenne dans la production des emballages en bois avec 20 % des facturations européennes et la seconde place pour les emballages en plastique (15 %), tandis que sa contribution demeure plus modeste pour les emballages en papier-carton (10 %, moitié moins que l’Allemagne avec 21 %).

L’Insee relève en outre que la balance commerciale du pays est déficitaire de 1,7 milliard d’euros en 2019, avec des importations s’élevant à 7,3 milliards d’euros, en provenance pour 82 % des pays de l’UE. Avec 603 millions d’euros d’importations, la Chine est néanmoins le quatrième fournisseur.

Avec 1.460 unités légales, cette branche, qui regroupe 2,8 % des unités légales fabriquant des produits manufacturés (non alimentaires) et génère 3,8 % des facturations de l’ensemble de ces industries, représente 4,7 % de l’emploi industriel non alimentaire.

Ses ventes proviennent principalement des emballages en plastique (6,9 milliards d’euros, soit 38 % des facturations), suivis des emballages en papier-carton (5,3 milliards, soit 29 % des ventes), puis des emballages en métal, en verre et en bois (2,0 milliards chacun, soit 11 % des ventes), précise-t-on.

( Avec MAP )