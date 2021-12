INSAF: L’art au service du social

C’est une exposition à ne manquer sous aucun prétexte qui sera inaugurée le 8 décembre à la Médiathèque de la Fondation de la Mosquée Hassan II, sous l’égide du Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

Cet événement est exceptionnel par sa dimension, une centaine d’œuvres y est présentée ; par sa qualité, elle réunit quelque 85 artistes parmi les plus reconnus sur la scène marocaine actuelle mais aussi par l’esprit qui le porte. En effet, toutes ces œuvres ont été généreusement offertes par ces artistes à INSAF, l’association qui depuis plus de 20 ans est au côté des femmes et des enfants en détresse.

« Nous savons tous que « rien n’est facile mais que tout est possible ». Nous assistons, grâce à la mobilisation des artistes, à une leçon de vie car toutes les œuvres que vous nous avez offertes constituent les maillons d’une fabuleuse chaîne de solidarité. » a déclaré Meriem Othmani, ajoutant à l’adresse de ses artistes de cœur : « Antoine de Saint-Exupery nous dit : «Fais de ta vie un rêve et d’un rêve une réalité». Merci de nous aider à concrétiser nos rêves… Car la vie est courte il nous faut choisir le bonheur et le bonheur, c’est de donner. Merci mesdames et messieurs les artistes de nous montrer le chemin… ».

Toutes les œuvres seront ensuite mises à la vente. Le résultat de cette opération sera entièrement reversé à INSAF afin de soutenir et développer ses multiples actions, notamment à Casablanca et dans la région du Haouz. L’Association a déjà permis de participer à l’autonomisation de plus de 10.000 femmes en détresse et d’arracher 550 petites filles au travail forcé et au mariage précoce pour les remettre sur le chemin de l’école. Encouragée par la générosité des artistes, l’équipe d’INSAF est déterminée à poursuivre avec plus d’énergie encore sa mission.

Parmi les 85 artistes associés à cette opération se trouvent Mohamed Hamidi, Mahi Binebine, Mehdi Qotbi, Hussein Tallal, Malika Agueznay, Mohamed Elbaz, Amina Benbouchta, Salah Benjkane, Omar Bouragba, Ahlam Lemseffer, Noureddine Daifallah, Safaa Erruas, Hassan Echair, Houssein Miloudi, Abderrahim Yamou, Abderrahmane Ouardane et bien d’autres à découvrir dès le 8 décembre.