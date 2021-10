Intelligence artificielle : La MAP entame la production automatique des dépêches et du Tagging

L’Agence marocaine de presse (MAP) a franchi un nouveau pas dans la mise en oeuvre de sa feuille de route digitale, à travers le déploiement d’une plateforme d’intelligence artificielle (IA) pour la production automatique des dépêches et du tagging de ses archives numérisées.

Toujours au diapason des mutations rapides et accélérées que connaît le champ médiatique, la MAP, à travers ce nouveau projet, actuellement une réalité palpable, vise à accroître son expertise rédactionnelle et diversifier ses capacités de rédaction par l’intégration des nouvelles technologies de l’information et de la communication.

Par ce projet, l’Agence s’offre les moyens pour réaliser sa stratégie visant à produire des contenus en gros volumes, à moindre coût et avec une haute valeur ajoutée, et à consacrer les ressources humaines disponibles pour des tâches plus complexes et que seul le cerveau humain est capable d’exécuter.

Cette plateforme, qui fait partie d’une série de projets IA de l’Agence, permet de générer automatiquement des dépêches sportives (football et Basket) et des dépêches boursières (Bourse de Casablanca) en langue française 24h/24, 7j/7 en utilisant des données fournies par la MAP.

Il s’agit également d’un analyseur sémantique de texte qui permet d’associer automatiquement des Tags à toutes les dépêches et contenu textuel du site www.maparchives.ma en langue française 24h/24, 7j/7.

Cet analyseur permettra d’analyser les archives de la MAP (entre 1,5 et 34 M de contenus), de fournir les tags correspondants et de traiter près de 300 contenus par jour.

Durant la période de développement de la plateforme, une série de réunions et d’ateliers a été tenue en vue notamment d’adapter l’IA à la ligne éditoriale de la MAP et à l’élaboration de contenus originaux et innovants au service de ses clients. De même, des ateliers de formation, en visioconférence et en présentiel, ont été organisés afin d’initier les équipes de la MAP à ce nouvel outil.

Composante importante du Plan Stratégique quinquennal de la MAP, la nouvelle feuille de route digitale a été adoptée début octobre 2019, lors d’un séminaire organisé par la MAP à Marrakech en partenariat avec David Sallinen, un expert mondial dans la transformation des médias et des réseaux sociaux.

Les projets IA adoptés dans le cadre de ce roadmap digital sont les premiers d’une série d’autres projets, identifiés, discutés et répertoriés, lors de ce séminaire, touchant à tous les métiers et toutes les directions de la MAP.

Ainsi, outre l’écriture automatique de dépêches boursières et sportives et le tagging, ces projets se rapportent, également, à la traduction automatisée, à la mise en valeur des archives de la MAP (texte, vidéo, audio, photographies et infographies) et à la retranscription des enregistrements audio en texte ou la transformation de textes en audio.

Tous ces projets procèdent d’une volonté forte de l’Agence de s’approprier les outils de l’intelligence artificielle pour améliorer ses contenus, ce qui en fait une Agence de presse pionnière dans ce domaine, à l’échelle de tout le continent africain. Une Agence qui s’adapte et anticipe les multiples mutations et les chamboulements que connait le monde des médias.

