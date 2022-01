Joint venture : Chari.ma lève un fonds de 100 millions de dollars

Mouhamet NDIONGUE

La plateforme de commerce de produits de grande consommation a accueilli de nouveaux investisseurs dans son tour de table, trois mois après sa dernière levée de fonds. L’entreprise cofondée par les Marocains Sophia Alj et Ismaël Belkhayat compte se lancer dans le segment « buy now and pay later ».

Chari, la startup marocaine de commerce électronique et de vente au détail B2B, a obtenu un tour de table à une valorisation de 100 millions de dollars. Le cycle a accueilli de nouveaux investisseurs Khwarizmi Ventures, Air Angels et Afri Mobility, la branche de capital-risque du groupe AKWA. Ils rejoignent les investisseurs existants : Y Combinator, Rocket Internet, Global Founders Capital, Plug n Play, Orange Ventures, Harvard University Management Company, Village Capital et P1 Ventures.

Ces derniers avaient investi dans le tour de table de 5 millions de dollars de Chari en octobre dernier à 70 millions de dollars. « Chari utilisera l’argent de ce tour de table pour tester les services BNPL auprès de ses clients existants. En cas de succès, Chari acquerra une société de crédit locale pour permettre aux propriétaires de magasins de prêter de l’argent à leurs utilisateurs finaux et de développer davantage leur activité », a déclaré le directeur général Ismael Belkhayat dans un communiqué.

Les services de BNPL commencent à connaître une forte croissance en Afrique du fait de la pénétration rapide du e-commerce et des effets de la pandémie. Une fois que la startup sera opérationnelle au Maroc, elle prévoit d’étendre ce service BNPL à la Tunisie et à d’autres pays francophones d’Afrique.

Comme de nombreuses startups évoluant dans l’espace de commerce électronique B2B à travers le continent, Chari numérise le secteur FMCG largement fragmenté au Maroc et en Tunisie.

Chari fonctionne comme une application mobile, permettant aux petits détaillants de ces deux pays de commander des produits auprès de multinationales FMCG partenaires et de fabricants locaux et d’obtenir des articles en moins de 24 heures.

En octobre dernier, la société soutenue par YC a acquis le grand livre marocain Karny.ma. La plate-forme Khatabook-esque fournit des services de crédit et de comptabilité à environ 50 000 commerçants. Il permet à ces commerçants de gérer le crédit qu’ils accordent à leurs clients.