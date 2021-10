La 20eme édition du Forum Arts et Métiers Entreprises se tiendra le 25 novembre 2021

Les élèves-ingénieurs de l’École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers (ENSAM) de Meknès organisent la 20ème édition de l’événement phare de l’école: le Forum Arts et Métiers Entreprises, qui se tiendra le 25 Novembre 2021 sous le thème : ” Rôle de l’Ingénieur Arts et Métiers Entrepreneur dans le Nouveau Modèle de Développement du Maroc ” , un sujet d’actualité qui s’ancre dans la vision continue d’émergence de notre pays, et qui soulève diverses problématiques économiques et sociétales, où l’ingénierie et l’entrepreneuriat sont des piliers et leviers de développement indéniablement importants.

Le slogan de cette édition est “La jeunesse : l’effervescence pour un Maroc fort”, insiste sur l’intégration des jeunes dans la dynamique sociétale comme étant une ressource précieuse et un facteur de croissance considérable. Ils sont bien évidemment au cœur de ce nouveau chantier et plusieurs jeunes ont d’ailleurs été associés à son élaboration.

Cet événement accueillera à son habitude les grandes entreprises nationales et multinationales de divers secteurs d’activités variées et des personnalités publiques de renom ainsi que des ministres, directeurs généraux, hauts dirigeants et professeurs pour traiter des thématiques relevant du Nouveau Modèle de Développement ainsi que promouvoir le profil Arts et Métiers fort de son savoir, savoir-faire et savoir-être.

Conférences, panels et pleines de possibilités de recrutement, des offres de projets de fin d’études et de stages seront au rendez-vous pour cette édition inédite par son thème et sa conjoncture.