La 6ème édition du séminaire d’ouverture de l’événement : “Un Jour Un Étudiant Un Entrepreneur” | J2E

Hassania Junior Entreprise organise la sixième édition de l’événement « Un Jour, Un Étudiant, Un Entrepreneur » communément intitulé « Le J2E ».

Cette année, son événement phare s’étalera sur une durée de trois mois :A partir du 09 Janvier jusqu’au 09 Avril de l’année 2021. Cette manifestation annuelle met en exergue le mouvement du Junior-Entrepreneuriat, qui a évolué considérablement depuis son apparition dans les années soixante-dix en France. Ce mouvement rassemble des Junior-Entreprises marocaines implantées dans les grandes écoles d’ingénierie et de commerce. Elles opèrent dans le modèle d’un cabinet de conseil à but non lucratif et à vocation pédagogique et économique.

Le coup d’envoi de notre événement « Un Jour, Un Étudiant, Un Entrepreneur » sera le séminaire d’ouverture animé via une plateforme virtuelle par des entrepreneurs et fondateurs de start-ups digitales. Une occasion pour débattre autour du thème: «L’entrepreneuriat digital :Quel rôle pour les nouvelles générations».

Cette 6èmeédition marquera la transition drastique qu’a connue le monde professionnel au mode digital.C’est une forme parmi d’autres alternatives qui a sauvé les entreprises d’une liquidation inévitable face à la crise pandémique du Covid-19.C’est aussi une opportunité inédite aux jeunes pour se lancer dans l’entrepreneuriat et digitaliser leurs services, produits et contenus.

Le séminaire inaugure une nouvelle aventure prometteuse ; à travers laquelle l’association HJE lancera officiellement son programme d’accompagnement opté cette fois-ci pour la forme hybride. En effet, Hassania Junior Entreprise partagera un formulaire d’inscription lors du séminaire dédié aux étudiants de l’École Hassania des Travaux Publics, désirant profiter du programme. Il s’agit d’une journée où chaque étudiant sera accompagné, soit en mode présentiel ou distanciel, avec un Directeur Général ou Chef d’entreprise.

Sur ce, l’association HJE implantée au sein de l’École Hassania des Travaux Public, donne rendez-vous aux jeunes étudiants, aux jeunes entrepreneurs, aux Directeurs Généraux et Chefs d’entreprises, au corps professoral et médiatique, à ne pas rater l’occasion d’assister à notre séminaire d’ouverture qui aura lieu le 09 Janvier 2021.