La Bourse de Casablanca en hausse du 12 au 16 avril

La Bourse de Casablanca a clôturé la période allant du 12 au 16 avril 2021 dans le vert, son indice principal le Masi prenant 0,77% à 11.669,34 points.

Le Morocco Stock Index 20 (MSI20), composé des 20 entreprises les plus liquides, a avancé également de 0,77% à 951,37 points, et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a gagné 0,82% à 9.486,04 points.

Dans ces conditions, les performances “Year-To-Date” (YTD) de ces trois baromètres se trouvent respectivement placées à +3,38%, +2,88% et +3,22%.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a progressé de 1,32% à 10.718,77 points et le FTSE Morocco All-Liquid a pris 0,91% à 9.983,64 points.

Cette tendance haussière est également confirmée par l’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) “Casablanca ESG 10” qui a avancé de 0,10% à 892,77 points.

Sur le plan sectoriel, seulement 5 indices des 24 représentés à la cote ont terminé la semaine sur une note négative, les secteurs “Industrie pharmaceutique”, “Sylviculture et papier” et “Société de financement et autres activités financières” ayant enregistré des replis respectifs de 2,89%, 2,17% et 1,25%.

Du côté des gagnants, le secteur “Loisirs et hôtels” (+5,83%) a réalisé la meilleure performance de la semaine, devançant celui des “Mines” (+3,83%) et des “Matériels, logiciels & Services informatiques” (+2,98%).

Dans la foulée, le volume global des échanges s’est chiffré à plus de 287,6 millions de dirhams (MDH). La capitalisation boursière s’est établie, quant à elle, à près de 604,7 milliards de dirhams (MMDH).

S’agissant des meilleures performances hebdomadaires, elles ont été signées par Fenie Brossette (+7,35%), Managem (+7,27%) et M2M group (+6,46%).

En revanche, Involys, CDM, et Colorado ont accusé les plus forts replis avec respectivement -4,66%, -3,62% et -3,41%.

Avec un volume transactionnel de plus de 45,17 MDH, BCP a été l’instrument le plus actif de la semaine s’accaparant 16,46% des transactions, suivi de Label Vie avec 37,32 MDH (13,60%) et Immorente Invest avec 33,56 MDH (12,23%).

