La Bourse de Casablanca en hausse du 20 au 24 septembre

La Bourse de Casablanca a clôturé la période allant du 20 au 24 septembre 2021 dans le vert, l’indice global composé de toutes les valeurs de type action, Masi, gagnant 0,87% à 13.131,88 points.

Au terme de cette semaine, le Morocco Stock Index 20 (MSI20), composé des 20 entreprises les plus liquides, a avancé de 1,06% à 1.076,18 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu a pris 0,89% à 10.676,48 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) “Casablanca ESG 10” a grimpé de 0,96% à 986,71 points.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 et le FTSE Morocco All-Liquid ont terminé la semaine sur des gains respectifs de 0,96% à 12.482,09 points et de 1,01% à 10.196,07 points.

Sur le plan sectoriel, 16 indices ont clôturé en hausse, tandis que huit autres ont affiché grise mine. Ainsi, le secteur de la “Chimie” s’est envolé de 7,98%, devançant les “Ingénieries et Biens d’équipement industriels” (4,92%), le “Bâtiment et matériaux de construction” (2,92%) et les “Services de transport” (2,33%).

Le volume global des échanges de la période a atteint plus de 1,07 milliard de dirhams (MMDH) et la capitalisation s’est établie à 675,23 milliards de dirhams (MMDH).

Attijariwafa Bank a été l’instrument le plus actif avec 158,06 millions de dirhams (MDH), soit 15,52% du volume d’échanges, devant Itissalat Al-Maghrib (13,44%) et BCP (8,20%).

Durant cette période, les meilleures performances hebdomadaires ont été l’œuvre de Stroc Industrie (10,36%), Disway (8,45%), Ennakl (8,26%) et Maghreb Oxygène (8,20%).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Lydec (-14,94%), Med Paper (-11,44%), Sonasid (-9,31%) et Résidences Dar Saada (-5,46%).

Avec MAP