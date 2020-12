La Business School de l’UIR reçoit son label AACSB

Rabat Business School de l’Université Internationale de Rabat vient de se voir attribuer la précieuse accréditation de l’AACSB (Association to Advance Collegiate School of Business) pour une durée maximale de cinq années.

Gage de qualité, cette accréditation convoitée par les Business School du monde entier, vient récompenser le travail mené par l’UIR et ses collaborateurs durant ces trois dernières années. Elle permet ainsi à l’école de franchir un pas de plus vers son objectif de devenir une école de référence en Afrique, mais aussi de voir ses étudiants recevoir un diplôme reconnu dans le monde, notamment dans le cadre de leur mobilité et leur employabilité.

L’AACSB se base sur les critères d’excellence, la pertinence de la mission et de la stratégie de l’école, la qualification du corps professoral, la qualité des formations et de recherche ainsi que l’accompagnement de ses étudiants, pour attribuer ce sésame. Elle devient ainsi la seule Business School marocaine aux côtés de l’ESCA, à avoir reçu cette accréditation.

Pour rappel, Rabat Business School ce sont 40 enseignants-chercheurs permanents dont 56% internationaux de 14 nationalités, plus de 1600 étudiants et 10 programmes de formation.