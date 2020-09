La BVC dans le rouge du 14 au 18 septembre

La Bourse de Casablanca a clôturé la période allant du 14 au 18 septembre 2020 dans le rouge, ses deux principaux indices, Masi et Madex, cédant respectivement 1,45% et 1,48%.

Au terme de cette semaine écourtée, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a reculé à 10.084,21 points, alors que le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu a baissé à 8.196,37 points. Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a perdu 1,60% à 9.075,56 points et le FTSE Morocco All-Liquid 1,66% à 8.672,33 points.

Concernant l’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) “Casablanca ESG 10”, il a abandonné 1,57% à 759,23 points.

Sur le plan sectoriel, 14 compartiments se sont orientés à la baisse, les ingénieries et biens d’équipements industriels (-14,31%, le Transport (-2,80%) et les Banques (-2,51%) ayant subi les plus forts replis. En revanche, le secteur “services aux collectivités” s’est bonifié de 3,81%, alors que les “sociétés de placement immobiliers” et les “mines” ont gagné 2,16% et 1,82%, respectivement.

La capitalisation boursière s’est chiffrée à plus de 523,49 milliards de dirhams (MMDH) et le volume global s’est chiffré à 521,78 millions de dirhams (MDH).

Sur le front des valeurs, Delattre Levivier Maroc a chuté de 18,39%, en tête des perdants de cette semaine, suivi par Stroc Industrie (-7,92%), Alliances (-4,87%).

A l’opposé, Disway (+6,77%) a signé la meilleure performance individuelle, SMI, Lydec et Atlanta, complétant le podium avec des hausses respectives de 4,01%, 3,81% et 2,70%.

Au premier rang des instruments les plus actifs de la semaine, figure Itissalat Al-Maghrib (21,14%), suivi de Sodep Marsa Maroc (14,91%), Attijariwafa Bank (13,36%) et BCP (9,21%).