La CGEM obtient de Bourita la simplification des procédures pour faire appel aux compétences étrangères

Bonne nouvelle pour les entreprises. Il est désormais possible de faire appel à des compétences étrangères professionnelles sans trop de tracas administratifs. Concrètement, tous les ressortissants étrangers non soumis à un visa pour une entrée sur le territoire marocain pourront venir au Royaume dès aujourd’hui (6 septembre) sur simple présentation d’une invitation de l’entreprise marocaine hôte ou d’une réservation d’hôtel.

Cette simplification des procédures a été consentie par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des MRE, Nasser Bourita, suite aux nombreuses demandes formulées par la CGEM. C’est d’ailleurs dans un courrier adressé à ses adhérents que le président du patronat, Chakib Alj, a tenu à transmettre la bonne nouvelle.

Il faut dire qu’avec la crise Covid et les restrictions qui en ont découlé, notamment la fermeture des frontières, plusieurs entreprises se sont retrouvées mains et pieds liés. En attendant de développer un savoir-faire marocain capable de répondre aux nombreuses demandes qui existent, l’État a finalement accepté de simplifier la procédure à ces visiteurs professionnels étrangers pour accéder au territoire marocain.

Dans un premier courrier adressé aux membres de la CGEM, Chakib Alj annonçait qu’à partir du 10 septembre, « les visiteurs professionnels étrangers pourront se déplacer chez les entreprises marocaines sur simple invitation de ces dernières » tout en prenant le soin de préciser que ces invitations devront être imprimées sur du papier à en-tête de l’entreprise qui invite (comprenant ses identifiants, notamment son ICE, son numéro de RC et son adresse). Elles doivent également être signées et cachetées par une personne habilitée de l’entreprise, et inclure l’objet de la visite, les noms et numéros de passeports des visiteurs, leur date d’entrée au territoire marocain ainsi que leur lieu de résidence pendant leur séjour au Maroc.

Cela n’a pas semblé satisfaire pleinement le patronat qui a continué les négociations jusqu’à obtenir une nouvelle simplification des procédures. Ainsi, dans un courrier envoyé ce dimanche 6 septembre, le président de la CGEM annonce qu’il est désormais possible aux ressortissants étrangers de venir au Maroc sur simple présentation d’une réservation d’hôtel. Il va sans dire, ajoute le patron des patrons, que « ces procédures ne concernent bien évidemment que les ressortissants étrangers non soumis à la formalité du visa et que le respect strict des mesures sanitaires édictées par les autorités, notamment l’obligation d’effectuer préalablement les tests requis de dépistage du Covid-19, reste de vigueur ».

À noter que la CGEM ne précise pas si la réciprocité de cette simplification des mesures a également été accordée, notamment pour les professionnels marocains consultants à l’étranger ou pour ceux qui doivent absolument poursuivre des formations à l’étranger.