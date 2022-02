La Chambre des représentants adresse un message de fidélité et de loyalisme à SM le Roi

Le cabinet Royal a reçu un message de fidélité et de loyalisme adressé à Sa Majesté le Roi Mohammed VI par le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, à l’occasion de la clôture de la session d’octobre de l’année législative 2021-2022.

Dans ce message, M. Talbi Alami a exprimé au Souverain, en son nom propre et en celui de l’ensemble des membres de la Chambre des représentants, ses sincères et profonds sentiments de loyalisme et de gratitude, implorant le Très-Haut d’accorder santé et bien-être au Souverain.

Bien que le début de cette session ait été marqué par le renouvellement des structures internes de cette institution législative, présidence, bureau et commissions, l’ensemble des membres de la Chambre des représentants ont veillé, paroles et actes, à être à la hauteur des aspirations Royales contenues dans le discours prononcé par Sa Majesté le Roi à l’ouverture de cette session, ainsi que des missions nationales que le Souverain a définies pour les institutions constitutionnelles, notamment le parlement en cette nouvelle étape, après les dernières élections, larges et générales, a souligné M. Talbi Alami.

Ces élections « ont confirmé une fois de plus le triomphe du choix démocratique prôné par le Maroc et l’importance et la valeur de la succession naturelle sur la gestion des affaires publiques dans notre pays, et ce dans une nouvelle étape où le Maroc actuel, sous Votre conduite éclairée, a fixé ses priorités stratégiques, que ce soit au niveau du Nouveau modèle de développement ou la mobilisation pour relever les défis extérieurs, avec comme priorités la consolidation de la place du Maroc dans le monde contemporain, la prémunition des acquis de la cause nationale, la défense continue des intérêts suprêmes de notre pays et de notre peuple, particulièrement face aux multiples défis, menaces et risques, y compris les répercussions de la crise pandémique qui sont combattues grâce à la volonté marocaine unique et à la cohésion rationnelle entre toutes les composantes de l’État et de la société« , a-t-il ajouté. M. Talbi Alami a, en outre, relevé que « contrairement aux rudes retombées ayant touché plusieurs pays et peuples consécutivement à la crise sanitaire, nous remercions le Tout-Puissant d’avoir entouré notre pays d’immunité et de réussite, sous Votre sage conduite ».

« Dans le cadre de cet élan national, Majesté, nous nous devions d’agir, animés d’un sens élevé de responsabilité, en vue de hisser notre action parlementaire au niveau de Vos attentes, dans le strict respect des dispositions de la Constitution du Royaume, en consentant des efforts sincères et en faisant montre d’un engagement ferme sur la voie que Vous avez tracée pour réaliser les aspirations de votre peuple fidèle en matière de production législative, d’accompagnement, de contrôle et d’évaluation des politiques publiques, tout en veillant à asseoir une coordination régulière entre les deux Chambres du Parlement, conformément aux Hautes Orientations Royales concernant la coordination entre l’action des institutions constitutionnelles et nationales, et la complémentarité de leurs discours, efforts et initiatives, et à aller de l’avant pour faire aboutir cette nouvelle ère dont Vous avez défini les contours et déterminé les spécificités et responsabilités« , a poursuivi M. Talbi. « Puisse-Dieu combler le Souverain en la personne de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan, de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid et de tous les membres de l’illustre Famille Royale. Dieu L’Audient, exauce les vœux de ceux qui L’implorent« , a conclu le président de la Chambre des représentants.

(Avec MAP)