La Chine compte plus de 1,3 million de stations de base 5G

La Chine a mis en service plus de 1,3 million de stations de base 5G jusqu’à présent, dans le cadre des efforts du pays pour étendre la couverture de son réseau 5G, a indiqué le ministère de l’Industrie et des Technologies de l’information (MITI).

A ce jour, le nombre d’utilisateurs de la 5G en Chine a atteint 497 millions, a fait savoir, le ministre chinois du MITI, Xiao Yaqing.

En 2022, le pays stimulera davantage ses technologies de l’information et des communications, améliorera les services de la 5G, et fera progresser la construction des réseaux de fibre optique gigabit de manière stable et ordonnée, a ajouté M. Xiao.

La Chine s’attend à voir le nombre d’utilisateurs de la 5G dépasser 560 millions en 2023, selon une ligne directrice publiée en juillet dernier.

En 2023, le réseau 5G devrait être utilisé par plus de 40% des utilisateurs de téléphone mobile personnels, et chaque 10.000 personnes en Chine profiteront de plus de 18 stations de base 5G, indique la ligne directrice.

(Avec MAP)