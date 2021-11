La communauté juive du Maroc célèbre ce mercredi la fête de Hanouka

La communauté juive du Maroc célèbre ce mercredi la fête traditionnelle juive de Hanouka.

« A compter du 28 novembre, nos compatriotes juifs célèbrent HANOUKA – La fête des lumières. Chaque soir durant 8 jours, ils allumeront une bougie, sur le hanoukkia, symbolisant le miracle de la fiole d’huile permettant de faire brûler pendant 8 jours, une quantité d’huile pourtant à peine suffisante pour une seule journée« , indique un communiqué conjoint de Marocains Pluriels, Club Salam Lekoulam, Moga’Jeunes, Hip-hop Family et Marock’Jeunes.

« En ces temps de pandémie, de rejet de l’Autre, où plus que jamais la Fraternité est indispensable pour faire face ensemble, nous nous proposons en tant que Marocains Musulmans, de participer à l’allumage d’une de ces bougies avec nos compatriotes Juifs…« , ajoute la même source.

« Ce geste revêtira une forte symbolique et montrera -bien au-delà de nos frontières- à quel point le Maroc est -et demeure- un phare en matière de vivre-ensemble« , a-t-on indiqué, précisant que cette initiative sera lancée le mercredi 1er Décembre, à Casablanca.

« D’ores et déjà Essaouira, Rabat, Marrakech ont répondu présents et organiseront elles aussi, cette action où nous allumerons ensemble la 4ème bougie et partagerons les beignets traditionnels de Hanouka« , font savoir les auteurs du communiqué.

Nous proposons à toutes celles et tous ceux qui souhaitent reproduire ce geste dans leur ville -au Maroc mais aussi en France, en Belgique et ailleurs, à le faire le même jour pour que brille la Lumière, ont-ils relevé, ajoutant qu’ils mèneront « une initiative similaire avec nos amis Chrétiens vivant sur notre sol, à l’occasion de Noël ).