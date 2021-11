La DG du FMI met en avant l’action du Maroc en matière de vaccination et de relance économique

La Directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, a salué le travail accompli par le Maroc dans le cadre de la campagne de vaccination anti-Covid et des efforts visant la relance de l’économie.

Dans le monde arabe, plusieurs pays « se portent vraiment bien, particulièrement les Etats du Conseil de coopération du Golfe (CCG) et le Maroc, en termes de vaccination et de réouverture de leurs économies », a relevé Mme Georgieva dans une intervention, mardi, à l’occasion de la réunion ministérielle du Forum arabe des Finances publiques tenue en mode virtuel.

Elle a également fait état des politiques “remarquables” mises en œuvre pour tirer le meilleur parti de la politique fiscale. Evoquant le rôle de la technologie dans le renforcement de la transparence, la DG de l’institution de Bretton Woods a cité l’exemple de la plateforme marocaine Chikaya qui a traité “de manière remarquable » 7.000 plaintes publiques, notant que la majorité des utilisateurs sont satisfaits, ce qui consolide, selon elle, les fondements d’une politique publique “transparente et responsable”.

Par ailleurs, Mme Georgieva a indiqué que les bases de la reprise économique mondiale demeurent solides, précisant que l’institution financière internationale table sur un taux de croissance de 4,4% pour le monde arabe en 2021 et de 4,5% en 2022.

Elle a en outre souligné la nécessité de rendre les économies arabes « plus durables » et « plus résilientes » face aux chocs climatiques

“Nous avons été témoins à Glasgow d’engagements clés, notamment financiers, pour soutenir la transition vers la nouvelle économie climatique, une économie à faible émission de carbone mais aussi résistante aux chocs, qui est très importante pour de nombreux pays arabes”, a dit la directrice générale du FMI.

( Avec MAP )