La DGAPR n’intervient pas dans les concours de recrutement externes

La Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a indiqué, vendredi, qu’elle n’intervient pas dans les concours de recrutement externes, notant que la gestion de ces concours relève des attributions des secteurs concernés.

Dans une mise au point suite à des informations publiées par un site au sujet des « résultats du concours des inspecteurs du travail de troisième grade organisé par le ministère de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences en octobre 2021 », la DGAPR souligne qu’elle s’est appuyée sur la circulaire n° 03/2021 du chef du gouvernement pour autoriser 632 fonctionnaires qui lui sont affiliés et qui remplissent les conditions requises à participer audit concours, et ce dans le cadre de la démarche adoptée par la Délégation Générale en matière d’interaction positive avec les différentes demandes des fonctionnaires et conformément aux procédures légales et réglementaires en vigueur.

Et de préciser que le même département avait annoncé le 15 février 2021 la tenue d’un concours pour le recrutement d’inspecteurs de travail et que 809 fonctionnaires relevant de la DGAPR ont été autorisés à y participer, notant que 20 d’entre-eux ont été rattachés audit ministère après avoir réussi au concours.

Il ressort clairement de ce qui précède que la diffusion, dans l’article en question, de telles allégations infondées, est « absurde et gratuite », conclut la DGAPR.

