La Fédération espagnole plaide pour un format “plus attractif avec moins de matchs”

Le président de la Fédération royale espagnole de football, Luis Rubiales, a annoncé, mercredi, qu’il va proposer à Javier Tebas, président de LaLiga, instance chargée de gérer le football professionnel en Espagne, un format “plus attractif avec moins de matchs” pour le championnat espagnol.

“Dans les prochains jours, je vais inviter Javier Tebas à changer le format de la Liga. Nous avons changé le format de nombreuses compétitions », a indiqué Rubiales qui était l’invité d’une rencontre organisée par l’agence « Europa Press ».

« Avec respect, nous sommes en mesure de présenter un format différent, plus attractif, avec moins de matchs et plus de jours libres au calendrier. Avec aussi la possibilité d’avoir des lieux neutres“, a-t-il insisté.

Pour le président de la Fédération, « il faut inventer et capter l’attention des plus jeunes avec de l’émotion. LaLiga a été immobile. Si nous changeons le format, nous devons le faire à l’unanimité, et non pas que l’un l’impose à l’autre ».

« Nous allons proposer qu’il y ait des lieux neutres pour les matchs du championnat. Il y aurait moins de jours de match, ce qui générerait plus de revenus. Jouer des matchs à l’extérieur comme à Miami pourrait être étudié. Les équipes pouvaient jouer à l’intérieur et à l’extérieur. On pourrait l’étudier », a-t-il expliqué.

Dans ce sens, Rubiales a appelé LaLiga à agir pour renouveler le format du championnat afin d’attirer davantage de public et de sponsors.

( Avec MAP )