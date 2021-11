La HACA participe à la campagne onusienne d’activisme contre la violence faite aux femmes

La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle participe à la campagne 16 jours d’activisme contre la violence faite aux femmes et aux filles, organisée cette année par l’ONU Femmes sous le thème « Orangez le monde : mettons fin à la violence contre les femmes et les filles maintenant ».

L’instance de régulation contribue à l’opération « Orangez le monde » en arborant la couleur orange de la campagne onusienne et en affichant des messages et des statistiques concernant les différentes manifestations et conséquences des violences faites aux femmes.

→ Lire aussi : Violences contre les femmes : la loi n° 103.13 a élargi le champ d’incrimination et a durci les peines

La Haute Autorité organisera également le 1er décembre prochain un évènement pour présenter l’étude qu’elle a réalisée sur le thème du « traitement médiatique des violences faites aux femmes », au titre de ses engagements pour la mise en œuvre de la Déclaration de Marrakech sur la lutte contre les violences à l’encontre des femmes. Un atelier interactif suivra la présentation de l’étude et réunira des responsables éditoriaux, des journalistes, des associations de Droits humains et des associations féministes qui échangeront sur les principaux constats de l’étude et sur les moyens et démarches à mettre en œuvre pour le développement de bonnes pratiques en matière de traitement éthique et expert de la question des violences faites aux femmes.

La Déclaration de Marrakech, a été initiée par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem, Présidente de l’Union Nationale des Femmes du Maroc et signée le 8 mars 2020, sous sa présidence effective. ​ Cinq départements ministériels ainsi que la HACA et la Présidence du Ministère Public ont cosigné cette déclaration importante qui appelle entre autres, à un renforcement et à une convergence des efforts et des actions pour la prévention et la lutte contre la violence de genre.