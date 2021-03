La Ligue arabe s’inquiète d’un glissement du Liban vers une crise grave

La Ligue arabe a exprimé, mardi, son inquiétude quant aux tractations qui marquent la scène politique libanaise, et qui risquent de précipiter le pays dans une “crise grave, dont les contours ne cessent de se préciser”.

Dans un communiqué, la Ligue arabe a appelé toutes les factions politiques au Liban à “prioriser l’intérêt national et à oeuvrer rapidement pour sortir de l’impasse politique qui exacerbe les souffrances du peuple libanais”. La Ligue arabe est prête, ajoute le sous-secrétaire général Hossam Zaki dans le communiqué, à intervenir, si on le lui demande, pour rapprocher les points de vue et réduire la fracture actuelle, afin de parvenir à une solution consensuelle permettant au président désigné de former son gouvernement sans délai, conformément à l’initiative française, qui a été soutenue par le Conseil de la Ligue lors de sa dernière réunion le 3 mars.

M. Zaki a mis l’accent sur l’impératif de former un gouvernement qui “puisse travailler, avec les compétences des spécialistes, pour extirper le Liban de sa situation de crise actuelle à travers la mise en oeuvre des réformes nécessaires qui répondent aux aspirations et aux revendications des Libanais”.

Avec MAP