La Ligue de la communauté marocaine au Qatar exprime sa gratitude pour l’initiative royale d’envoi d’une aide humanitaire d’urgence aux Palestiniens

La Ligue de la communauté marocaine établie au Qatar a exprimé sa gratitude pour l’initiative de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, d’envoyer une aide humanitaire d’urgence aux Palestiniens de Cisjordanie et de la bande de Gaza.

Dans une déclaration à la MAP, Mohamed Amari, chargé de la communication au sein de la ligue, a souligné que que l’association “est fière de l’action que le Royaume du Maroc entreprend depuis des décennies pour soutenir la résistance des Maqdessis, à travers des projets supervisés par l’Agence Beit Mal Al-Qods Al-Sharif, dont le Maroc à lui seul finance plus de 70%. ”

“De telles initiatives confirment la position marocaine en faveur de la juste cause palestinienne et le soutien constant du Royaume à la résistance du peuple palestinien et à ses droits inaliénables à sa terre et à sa patrie”, a souligné M. Amari.

Il a indiqué que le Maroc qui place la question palestinienne à la tête de ses priorités, déploie de grands efforts pour que les Palestiniens aient leur État indépendant dans lequel ils pourraient vivre dans la sécurité et la paix, avec Al-Qods Al-Sharif pour capitale.

SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, rappelle-t-on, a donné Ses Très Hautes Instructions pour l’envoi d’une aide humanitaire d’urgence au profit de la population palestinienne en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.

Selon le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, cette aide humanitaire de 40 tonnes, comprend des produits alimentaires de première nécessité, des médicaments de soins d’urgence et des couvertures.

