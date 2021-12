La MDJS rejoint le programme DATA TIKA de la CNDP

La Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP) et la Marocaine des Jeux et des Sports (MDJS) ont signé, vendredi à Rabat, une convention de partenariat d’adhésion au programme DATA TIKA.

Paraphée par le président de la CNDP Omar Seghrouchni et le directeur général de la MDJS Younes El Mechrafi, la convention qui se décline en trois volets offerts par la CNDP entend formaliser l’adhésion de la MDJS à ce programme, à travers notamment le renforcement à la conformité à l’égard de la loi 09-08, l’inversion du paradigme et projets de la MDJS liés à la DATA, ainsi que l’alimentation des lignes directrices pour les briques de confiance.

Elle vise également à organiser des sessions de formation des formateurs et à donner à la CNDP un accès pilote à l’application en ligne de dématérialisation des notifications.

De même, les deux parties ont convenu de réaliser des ateliers et brainstorming sur les usages de données, ainsi que la formalisation et la mise à jour des lignes directrices.

En outre, la convention stipule que chaque volet sera sanctionné par des livrables, notamment des registres et documents de conformité, comptes-rendus et rapports de synthèse suite aux ateliers et brainstorming.

Dans une déclaration à la MAP, M. Seghrouchni a indiqué qu’en plus de l’accompagnement de ce nouveau partenaire dans la conformité à la loi, la convention stipule d’imaginer des dispositions visant à accompagner la MDJS dans la façon dont elle souhaite manipuler les données à caractère personnel, tout en étant conforme à la réglementation.

Il a souligné que ce partenariat permet également de dégager des lignes directrices pour les briques de confiance numérique.

« Nous essayons de mettre en évidence tout ce qui va permettre d’utiliser le positionnement du partenaire pour faire avancer la protection des données à caractère personnel » a-t-il dit, notant que la CNDP et la MDJS vont imaginer de produire ensemble une application de jeu dédiée à la protection des données.

« Nous pensons également bénéficier du réseau de distribution de notre partenaire pour faire porter le message de la protection des données », a expliqué le président de la CNDP, se félicitant de l’adhésion de la Marocaine des jeux et des sports à cette initiative d’envergure.

Créée en 2009 en vertu de la loi n° 09-08, la CNDP est chargée de vérifier que les traitements des données personnelles sont licites et ne portent pas atteinte à la vie privée, aux libertés et droits fondamentaux des individus.

