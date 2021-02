La MDJS renouvelle pour la 3ème fois sa double certification Jeu Responsable de la World Lottery Association et de l’Association Européenne des Loteries

La MDJS se voit renouveler pour les trois prochaines années et pour la troisième fois consécutive, sa certification Jeu Responsable de la World Lottery Association (WLA) et de l’Association Européenne des Loteries (EL) à l’issue d’un audit mené par le cabinet indépendant DNV.

La MDJS, au titre de la conformité de ses pratiques avec les meilleurs standards internationaux, a obtenu la plus haute certification en matière de « Jeu Responsable » de la World Lottery Association ainsi que le certificat d’alignement au référentiel Jeu Responsable de l’Association Européenne des Loteries qui constitue une référence au niveau mondial.

Cette double certification qui salue la dimension d’entreprise responsable de la MDJS, vient positionner l’institution parmi les acteurs les plus performants en la matière dans le monde.

L’évaluation du cabinet DNV a permis de relever plusieurs points forts et bonnes pratiques :

Une forte implication du management avec une allocation de ressources permettant d’intégrer le Jeu Responsable dans les activités et les opérations quotidiennes;

La mise en place d’un comité d’experts internationaux pour l’évaluation des risques, l’amélioration du dispositif Jeu Responsable et la recherche de l’excellence opérationnelle;

Le rôle de leadership de la MDJS pour dynamiser la démarche Jeu Responsable à l’échelle de l’Afrique, à travers notamment la présidence du comité Jeu Responsable de l’Association des Loteries d’Afrique (ALA) depuis 2014;

La présence de plusieurs experts de la MDJS au sein de diverses instances internationales de gouvernance du monde des loteries.

L’audit de la MDJS a souligné sa politique de formation et de sensibilisation à destination des joueurs et des détaillants concernant le Jeu Responsable, en particulier au niveau du jeu en ligne, et a salué l’utilisation à cet effet d’une plateforme innovante de e-learning interactive basée sur des supports vidéo didactiques.

La démarche Jeu Responsable s’inscrit dans une politique globale et intégrée de “Responsabilité Sociale de l’Entreprise” (RSE) qui a valu à la MDJS l’obtention du label RSE de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), qui consacre le respect, par les entreprises, des principes de responsabilité sociale et de développement durable.

A propos de la MDJS

Partenaire N°1 du sport national, la Marocaine des Jeux et des Sports a pour mission de soutenir le sport marocain en versant l’intégralité de ses résultats au FNDS (Fonds National de Développement du Sport), dont l’objet est de subventionner les actions des fédérations sportives, d’accompagner les sportifs de haut niveau représentant le Maroc et de financer des infrastructures sportives, en particulier de proximité.

Au-delà du financement du sport marocain à travers le FNDS, la MDJS contribue activement à la promotion de la pratique et des valeurs du sport comme leviers d’inclusion et de développement en accompagnant de nombreux évènements et projets dans diverses disciplines avec une attention particulière pour les femmes, le handisport et le monde rural dans le cadre d’une couverture territoriale nationale.

La MDJS a été désignée « Entreprise engagée de l’année 2020 » lors de la première édition des Morocco Sports Awards qui a mis à l’honneur les acteurs de l’économie du sport qui se sont distingués en 2020 par des actions innovantes, engagées et responsables.

Cette distinction vient récompenser le programme «Nt7arko f’dar», diffusé à la télévision et sur le digital dont l’objectif a été d’encourager les marocains à maintenir une activité physique à la maison pendant le confinement et «Nt7arko app», une application mobile de coaching sportif à domicile. L’application Nt7arko, 100% marocaine et gratuite, a été lancée au début de la période de confinement en versions Android et iOS afin d’assurer sa disponibilité pour le plus grand nombre.