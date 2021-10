La parité USD/MAD atteint un plus haut de 10 mois

La parité USD/MAD a atteint un plus haut de 10 mois à 9,1 dirhams pour un dollar, au cours de la semaine allant du 04 au 08 octobre courant, selon Attijari Global Research (AGR).

« La hausse du dollar à l’international continue de driver l’évolution du dirham. A cet effet, la parité USD/MAD franchit un plus haut de 10 mois cette semaine à 9,1« , indiquent les analystes d’AGR dans leur récente note « Weekly MAD insights-Currencies« .

Tenant compte d’une nouvelle opération de rachat de devises de Bank Al-Maghrib auprès des banques de 88 millions de dollars américains cette semaine, le montant cumulé des interventions sur le marché interbancaire des changes depuis septembre dernier s’est établi à 6,8 milliards de dirhams (MMDH), fait savoir la même source, notant que la position de change des banques est, néanmoins, excédentaire à 3 MMDH.

En outre, les spread de liquidité du dirham restent à des niveaux proches de la limite inférieure à -4,98%. A l’origine, les anticipations de reprise des flux imports permettant un équilibre des échanges en devises sur le marché.

« Tenant compte des conditions de liquidité du marché des changes et de la hausse ponctuelle du dollar« , les analystes d’AGR recommandent aux exportateurs de couvrir leurs exportations en dollar et ce, dans la perspective d’un inversement de la tendance USD/MAD.

( Avec MAP )